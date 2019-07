Calciomercato Juventus, Higuain vuole restare

Il fratello agente del Pipita ha comunicato alla società il desiderio di restare. Ora l'ultima parola spetta a Sarri.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 03/07/2019 06:00 | aggiornato 03/07/2019 06:05

Altro che Roma o Atletico Madrid, Gonzalo Higuain non ne vuole sapere di essere di nuovo protagonista del calciomercato anche in questa sessione estiva. Dopo il rientro alla Juventus dai prestiti a Milan e Chelsea, l'argentino ha intenzione di rimanere a Torino per giocarsi le sue chance con Maurizio Sarri, pur consapevole di non partire da titolare nelle gerarchie del nuovo tecnico bianconero.

Secondo quanto riportato da SkySport, questa è la volontà del Pipita, comunicata chiaramente al fratello agente, che a sua volta l'ha posta all'attenzione della società juventina, ribadendo il concetto già espresso su Twitter.

Un bel problema per la Juventus, che nei suoi programmi avrebbe voluto cedere a titolo definitivo l'argentino in modo tale da liberarsi di un pesante ingaggio, per quella che allo stato attuale è considerata a tutti gli effetti una riserva. Higuain è invece convinto di poter dire ancora la sua con la maglia bianconera e vuole provare a convincere l'allenatore a concedergli un'occasione.

Calciomercato, la Juventus alle prese con la grana Higuain

Calciomercato, Higuain vuole restare alla Juventus

Questo potrebbe cambiare i piani di calciomercato della Juventus, perché visto l'affollamento davanti potrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi di sacrificare Paulo Dybala. Si tratta al momento solo di ipotesi, al momento l'unica certezza è la volontà del Pipita di restare a Torino e non prendere in considerazione altre opzioni per il suo futuro.

Tra l'altro, come rivelato da Beppe Bergomi, probabilmente Massimiliano Allegri si è pentito di aver lasciato partire troppo velocemente Higuain la scorsa estate.

L'ex tecnico bianconero ha infatti spiegato all'opinionista di SkySport che nel momento cruciale della stagione (nei quarti di Champions League contro l'Ajax) si è ritrovato senza un centravanti e gli unici due giocatori che considerava insostituibili, cioè Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic. Un Higuain in più, insomma, forse gli avrebbe fatto comodo in quel determinato momento. E chissà che non la pensi allo stesso modo anche Maurizio Sarri.