I nerazzurri hanno messo nel mirino l'esterno del Manchester United e l'attaccante del Tottenham.

di Redazione Fox Sports - 03/07/2019 13:18 | aggiornato 03/07/2019 13:23

L'8 luglio si avvicina sempre di più. In quel giorno l'Inter di Antonio Conte partirà alla volta di Lugano, in Svizzera, per iniziare a preparare la prossima stagione (poi i nerazzurri si sposteranno in Asia per partecipare all'International Champions Cup). Ci sarà anche Mauro Icardi (unico attaccante a disposizione oltre a Politano), che però non rientra nei piani dell'ex ct e dovrebbe quindi cambiare maglia a breve.

Per sostituire l'argentino, la dirigenza interista sta lavorando per arrivare a Edin Dzeko e soprattutto Romelu Lukaku. Il centravanti belga del Manchester United vuole l'Inter e lo ha detto chiaramente. I Red Devils lo valutano 70-75 milioni di euro, l'ad Marotta conta di prenderlo in prestito molto oneroso (10 milioni) con obbligo di riscatto.

Diversa invece la situazione relativa a Edin Dzeko, per cui la Roma continua a pretendere 20 milioni cash mentre l'Inter non si spinge oltre i 10. Se la trattativa per il bosniaco non dovesse andare a buon fine, prenderebbe quota il nome di Fernando Llorente, già allenato da Conte alla Juventus nella stagione 2013/2014. Altro giocatore che piace a Conte è Matteo Darmian, che dopo quattro stagioni allo United vuole far ritorno in Italia. Tanto dipenderà dalle cessioni di Dalbert o Miranda.