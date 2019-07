Calciomercato Inter, passi avanti per Lukaku

La nuova offerta è stata presentata, adesso è arrivato pure l'incontro con il procuratore. Che il primo obiettivo di calciomercato dell'Inter sia al momento Romelu Lukaku non è certo un mistero. I dirigenti nerazzurri giocano a carte scoperte, vogliono regalare ad Antonio Conte il centravanti belga.

Una sua precisa richiesta, un attaccante ideale sul quale costruire la sua nuova Inter. Per questo motivo alle 19.30 c'è stato un meeting importante nella sede interista di Viale della Liberazione, a Milano.

Si è presentato infatti Federico Pastorello, agente di Lukaku, per cercare di delineare insieme all'Inter la giusta strategia di calciomercato da utilizzare per convincere il Manchester United ad allentare la presa. Un confronto durato quaranta minuti, al termine dei quali il procuratore si è concesso alle domande dei giornalisti presenti fuori dal quartier generale nerazzurro:

Non c'è nessuna novità, solo una chiacchierata col direttore per capire meglio la situazione, poi vedremo le decisioni che prenderanno loro. Per quanto riguarda i tempi, non li decidiamo noi, quindi è chiaro che se il giocatore vuole essere preso, bisogna muoversi.

Dopo questo "avviso ai naviganti", Pastorello ha poi risposto alle domande sulla possibile valutazione del suo assistito:

70 milioni? Io i numeri non li ho mai fatti, non so se siano quelli che hanno in mente. L'Inter ci sta provando sicuramente, è un obiettivo dichiarato, dopodiché non è che gli obiettivi diventano tutti raggiungibili. È sempre molto difficile.