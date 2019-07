Il Barcellona ha deciso di ritardare l'ufficializzazione di sette giorni per non intralciare quella di De Jong. Ma con l'Atletico e con il calciatore è tutto definito.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 03/07/2019 00:51 | aggiornato 03/07/2019 00:56

La telenovela Antoine Griezmann sta per chiudersi. L'attaccante è ormai a un passo dal Barcellona, tanto che il club catalano ufficializzerà l'acquisto nel corso della prossima settimana. Questa la notizia di calciomercato che rimbalza dalla Francia e viene amplificata dai media spagnoli. Il Piccolo Diavolo ha già da tempo comunicato all'Atletico l'intenzione di non continuare la sua avventura a Madrid.

Non solo. Nel corso di una riunione con i dirigenti dei Colchoneros aveva anche fatto intendere di avere dietro di sé un club pronto a pagare la clausola rescissoria da 110 milioni necessaria per liberarlo e finalizzare quindi il trasferimento. L'idea che la società decisa a mettere i 120 milioni sul piatto fosse il Barcellona è stata forte da subito.

I blaugrana avevano già corteggiato Griezmann con insistenza lo scorso anno, poi però il francese decise di rimanere alla corte di Simeone, per non tradire il suo allenatore e i tifosi, ma soprattutto per tentare l'assalto alla finale di Champions da giocare al Wanda Metropolitano. La deludente campagna europea dell'Atletico e la sensazione di un ciclo giunto al termine, però, hanno spinto in primavera il campione del mondo a decidere di abbandonare l'Atletico.

Calciomercato, Barcellona ecco Griezmann

Calciomercato, Barcellona: in arrivo Griezmann

A quel punto il Barcellona è tornato con decisione su Griezmann, mettendo in chiaro al suo entourage la disponibilità a versare nelle casse dell'Atletico i 120 milioni di euro della clausola. Col tempo, però, con l'ufficializzazione del trasferimento che non arrivava, ecco che alcune voci erano cominciate a circolare. Da una presunta incompatibilità tecnica e caratteriale con Messi, fino all'intenzione del Barça di prendere il Piccolo Diavolo e poi girarlo al PSG in cambio di Neymar. Passando per un inserimento dell'Inter.

Rumors che non hanno trovato riscontri. C'è solo il Barcellona nel futuro dell'ormai ex attaccante dell'Atleti. Secondo quanto riporta l'Equipe la scelta del club catalano di annunciare Griezmann la prossima settimana deriva dalla volontà di non interferire con la presentazione di Frenkie De Jong che si terrà venerdì.

Il Barça inoltre pagherà una maggiorazione di circa sei milioni di euro rispetto a quanto previsto dalla clausola, questo per attivare un cavillo che permette alla società blaugrana di dilazionare il pagamento in tre anni e non invece in un'unica soluzione. Un modo per avere quindi ulteriore liquidità in questa sessione di mercato. Per Griezmann è pronto un contratto fino al 2024 con ingaggio che dovrebbe sfiorare i 18 milioni a stagione.