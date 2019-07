Con lui i Colchoneros mettono a bilancio una maxi plusvalenza visto che era stato acquistato appena una stagione fa dal Villarreal per 25 milioni. Trecentosessantacinque giorni dopo, lo spagnolo lascia Madrid per volare in Premier League.

La clausola era del valore di 70 milioni di euro , una cifra importante che i Citizens non hanno esitato a investire per accontentare Pep Guardiola. Rodri è un centrocampista spagnolo classe 1996, ha 23 anni e nell'ultima stagione con Simeone ha collezionato ben 47 presenze arricchite da 3 gol e 1 assist.

Il mercato del Manchester City inizia col botto . La squadra campione d'Inghilterra in carica ha infatti acquistato Rodrigo Hernández Cascante (noto come Rodri o Rodrigo) dall'Atletico Madrid. Lo ha comunicato il club spagnolo sui propri canali social:

