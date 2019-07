Tre anni fa si è rotto il ginocchio in una gara di Youth League e rischiava l'amputazione della gamba. A 36 mesi dall'infortunio Dario appende gli scarpini al chiodo.

di Franco Borghese - 03/07/2019 12:50 | aggiornato 03/07/2019 12:55

Una lunga, lunghissima chiacchierata. Emotivamente straziante. Dario Scuderi alla fine alza bandiera bianca. Ha lottato, lo ha fatto contro il parere dei medici e degli allenatori. Alla fine però, per il suo bene, è costretto ad appendere gli scarpini al chiodo. Lo fa a tre anni di distanza da quel maledetto infortunio al ginocchio. Lo fa sapendo che il Borussia Dortmund gli darà una grande mano per cominciare una nuova carriera in società, verosimilmente da allenatore.

Il calvario di Dario è cominciato il 14 settembre del 2016, durante la partita di Youth League fra il suo Borussia Dortmund e il Legia Varsavia. Quel giorno gli si è girato il ginocchio. Letteralmente. La situazione era gravissima, il sangue non circolava bene, arrivato in ospedale i medici erano convinti di dovergli amputare la gamba. Dario però era convinto, nonostante tutto, che sarebbe riuscito a tornare a giocare.

I medici sono riusciti a salvargli la gamba (Scuderi si è sottoposto a ben 9 operazioni), ma nessuno credeva che sarebbe riuscito a tornare in campo. In realtà Dario ce l'ha messa tutta, ogni giorno della sua vita ha fatto esercizi, ha fatto fisioterapia. Ogni giorno. E dopo due anni ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui riprendeva la sua prima corsa.

Il Borussia Dortmund ha deciso di far entrare Dario Scuderi in società

Borussia Dortmund, Scuderi si ritira a 21 anni

Dario, d'altronde, nel momento dell'infortunio era considerato uno dei talenti più interessanti del settore giovanile del Borussia Dortmund. Giocava nella nazionale italiana U19, era stato convocato da Thomas Tuchel (all'epoca allenatore dei gialloneri) per il ritiro della Prima Squadra e aveva giocato qualche amichevole. Per questo non voleva arrendersi nonostante l'infortunio fosse gravissimo. Era a un passo dal sogno. E si è nuovamente sentito vicinissimo al sogno a maggio, quando è stato convocato, a tre anni dall'infortunio, per una partita di campionato della Seconda Squadra del Dortmund.

Three years ago, Dario Scuderi (BVB II) suffered a horrific knee injury.



After continuous fighting and intensive rehab, he has decided to end his professional career in fear of relapse.



You’ll forever be part of the Dortmund family 💛 pic.twitter.com/MgDFdPrhaF — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 30, 2019

Il contratto di Scuderi con il club giallonero scadeva il 30 giugno scorso, motivo per il quale Dario si è guardato intorno. Nelle ultime settimane è stato contattato anche da alcuni procuratori che volevano portarlo in Italia. Gli erano state paventate diverse soluzioni sia in Serie A (alcune squadre di bassa classifica) che di Serie B. Lui era stuzzicato, ma ne ha parlato con il Borussia Dortmund e ha capito che era meglio evitare. Il ginocchio non sta bene, rischia seriamente di farsi nuovamente male. Molto male. Per questo ha accettato la proposta del club giallonero di cominciare il corso di allenatore all'interno della scuola calcio della società. La chiacchierata fra Dario e la società è stata lunga, straziante, perché a soli 21 anni, e dopo 36 mesi di sacrifici, è costretto ad arrendersi. Ma il Dortmund gli ha fatto capire che non deve considerare il ritiro come una fine, ma come un nuovo inizio. Lontano dalla sfortuna.