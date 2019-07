Bayern Monaco: abbonamenti già esauriti

Il club bavarese ha dichiarato il sold out, come da lunga tradizione: venduti circa 38 mila abbonamenti e terminati anche i biglietti per le partite in trasferta.

di Alberto Casella - 03/07/2019 11:22 | aggiornato 03/07/2019 12:27

Sì, in fondo la vera notizia sarebbe stata se non fosse successo. E invece anche quest'anno il cassiere del Bayern Monaco può abbassare la serranda e andare in vacanza con largo anticipo: ieri in sede hanno festeggiato il sold out con la vendita dell'ultimo dei circa 38mila abbonamenti per la stagione 2019-20. Finiti, polverizzati.

Sapete a quando risale l'ultima partita dei bavaresi nella quale si sia intravisto qualche seggiolino vuoto? Sparate pure alto perché bisogna tornare indietro a un match contro il Bochum della stagione 2006-07. Già l'avversario acchiappava poco - l'incontro del resto finì con un anonimo 0-0 - ma anche la squadra non attraversava un ottimo annata.

Infatti, nonostante avesse Kahn in porta, e altri giocatori di ottimo livello come Lucio, Lahm, Schweinsteiger e Podolski, i bavaresi arrivarono quarti in Bundesliga dietro a Stoccarda, Schalke 04 e Werder Brema, un piazzamento che allora in Germania non era nemmeno sufficiente per qualificarsi alla Champions League.

Bayern Monaco: l'Allianz Arena è già sold out per la prossima stagione

I dirigenti del club, fecero tesoro di quella stagione e da allora, nei successivi 12 anni, non è più accaduto che l'Allianz Arena non fosse completamente sold out nelle partite interne del Bayern Monaco. Ma, attenzione, non è nemmeno tutto: la società bavarese infatti ha potuto annunciare che sono già esauriti anche tutti i biglietti per le partite in trasferta. Un bel traguardo, certo, che Karl-Heinz Rummenigge non ha mancato di commentare con soddisfazione:

Siamo molto contenti che la richiesta dei biglietti per le partite della nostra squadra per la nuova stagione sia così grande. Questo dimostra ancora una volta quanto attragga il Bayern Monaco.

L'Inter ha annunciato giovedì scorso, prima in Europa, di avere esaurito i propri abbonamenti

La notizia, semmai, se proprio la si vuole trovare sta nel fatto che, nell'annuncio del sold out, quest'anno i bavaresi siano stati bruciati da due club. Il primo a festeggiare l'esaurimento degli abbonamenti, infatti, è stato l'Inter che già lo scorso giovedì non aveva più una sola delle circa 40mila tessere in vendita e che, di conseguenza ha addirittura aperto la lista di attesa per la stagione che partirà nel 2020. Subito dopo il club nerazzurrio è arrivato anche il Borussia Moenchengladbach a precedere il Bayern sul filo di lana.