Passato la scorsa estate dalla Roma al Liverpool per 70 milioni di euro, il portiere verde-oro non viene battuto da 9 gare e si è rivelato decisivo nel trionfo dei Red in Champions League così come in Coppa America.

di Simone Cola - 03/07/2019 16:17 | aggiornato 03/07/2019 16:21

Un giorno o l'altro qualcuno dovrà riconoscere a Jurgen Klopp e al Liverpool di essere in possesso di un fiuto non comune quando si parla di calciomercato: quando nel dicembre 2017 i Reds prelevarono Virgil van Dijk dal Southampton per 84 milioni di euro non furono in pochi quelli che considerarono la cifra eccessiva, salvo poi doversene pentire un anno più tardi con l'olandese riconosciuto all'unanimità come uno dei più forti difensori al mondo. La storia si è ripetuta anche con Alisson Becker, acquistato nell'estate del 2018 per 70 milioni di euro: un prezzo che molti ritennero esagerato e che oggi sembra persino basso viste le recenti prestazioni dell'estremo difensore brasiliano.

Prestazioni che, a dire la verità, non dovrebbero sorprendere più di tanto: Alisson si sta distinguendo tra i pali da almeno due anni, da quando cioè divenne il portiere titolare della Roma dopo l'addio di Szczesny, partito in direzione Juventus. Alla sua prima occasione nel calcio europeo il portiere brasiliano, costato ai giallorossi appena 8 milioni di euro nell'estate 2016, si è distinto per una straordinaria regolarità di rendimento, l'incredibile completezza nei fondamentali e alcune parate da urlo, risultando tra i trascinatori di una Roma capace di sfiorare la finale della Champions League 2017/2018.

Logico che il Liverpool pensasse a lui: arrivati all'ultimo atto contro il Real Madrid proprio dopo aver avuto la meglio sui giallorossi, i Reds caddero proprio per via di due clamorosi errori del portiere, Loris Karius. Una sconfitta amara che portò Jurgen Klopp alla più logica delle scelte di calciomercato: puntare forte su un portiere di altissimo livello, farlo senza badare a spese e memore delle perplessità che avevano circondato l'operazione Van Dijk. Ecco dunque l'arrivo di Alisson a Anfield, ecco un'annata che si deve ancora concludere e che ha visto il portiere verde-oro trascinare il proprio club alla vittoria in Champions League e il Brasile alla finale di Coppa America.

Alisson abbraccia Lionel Messi: l'argentino ha provato in tutti i modi a segnare, ma per l'ennesima volta è uscito sconfitto dal confronto con il portiere brasiliano che lo aveva già sconfitto con le maglie di Roma e Liverpool.

Alisson è insuperabile: 9 clean sheets consecutivi

Una finale che i brasiliani padroni di casa giocheranno contro la vincente di Cile-Perù e che vedrà Alisson e compagni recitare il ruolo di grandi favoriti. Inevitabile dopo la netta vittoria arrivata durante la notte italiana contro l'Argentina di Leo Messi, una gara tesa e vibrante che ha visto la vittoria del Brasile per 2-0 grazie alle reti di Gabriel Jesus e Roberto Firmino e che ha permesso al portiere del Liverpool di chiudere la nona gara consecutiva senza subire gol.

Proprio così: l'ultima volta che Alisson ha dovuto raccogliere il pallone dalla propria rete risale allo scorso 4 maggio, penultima giornata di Premier League, quando il venezuelano Salomon Rondon aveva messo a segno il gol del momentaneo 2-2 nella gara poi vinta nel finale dal Liverpool grazie a un gol di Origi. Da allora l'ex portiere della Roma ha giocato l'ultima gara di campionato, la semifinale di ritorno e la finale di Champions League, l'amichevole contro l'Honduras e le cinque partite che hanno portato il Brasile fino all'ultimo atto della Coppa America.

07/05/2019: Liverpool v Barcellona = 4-0

12/05/2019: Liverpool v Wolverhampton = 2-0

01/06/2019: Liverpool v Tottenham Hotspur = 2-0

09/06/2019: Brasile v Honduras = 7-0

15/06/2019: Brasile v Bolivia = 3-0

19/06/2019: Brasile v Venezuela = 0-0

22/06/2019: Brasile v Perù = 5-0

28/06/2019: Brasile v Paraguay = 0-0

03/07/2019: Brasile v Argentina = 2-0

Bravo e anche fortunato - contro l'Argentina è stato salvato dai legni sui tiri di Aguero e Messi - Alisson ha decisamente smentito i critici, che dopo aver giudicato eccessivi i 70 milioni pagati nell'estate 2018 dal Liverpool sono costretti a riconoscere che il portiere brasiliano, cresciuto nell'Internacional di Porto Alegre e poi esploso nella Roma, è decisamente un valore aggiunto sia per il club che per la propria Nazionale. Con buona pace degli scettici.