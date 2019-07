Pier Silvio Berlusconi spiega il palinsesto della TV di Cologno Monzese: "Fieri di poter mandare in onda la partita più importante della serata".

di Franco Borghese - 03/07/2019 16:11 | aggiornato 03/07/2019 16:14

Un accordo che rende tutti felici. Soprattutto i tifosi. Molte delle gare più affascinanti della Champions League 2019-20 verranno trasmesse in chiaro su Mediaset. Lo ha comunicato direttamente l'amministratore delegato della TV di Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro con i vertici di Sky che detengono i diritti per la massima competizione europea per altre due stagioni.

La presentazione dell'offerta televisiva che Mediaset fa ai propri telespettatori si è svolta ieri sera a Santa Margherita Ligure. La location non è stata scelta in maniera casuale, tanto che la serata si è aperta con un toccante omaggio video alla rinascita del Tigullio dopo la spaventosa mareggiata del 29 ottobre scorso.

Mediaset potrà trasmettere in chiaro una partita della Champions League alla settimana, sempre di mercoledì sera. La gara le cui immagini televisive saranno free verrà scelta direttamente dalla TV di Cologno Monzese. Pier Silvio Berlusconi ha voluto però ribadire che l'accordo con Sky è stato raggiunto sulla base di cifre notevolmente più basse rispetto ai 50 milioni ipotizzati nei giorni scorsi dai giornali nazionali.

Salah esulta al termine della finale di Champions League vinta con il Liverpool

Champions League, in chiaro la più bella partita del mercoledì

L'idea di Mediaset è quella di trasmettere, fin quando possibile, la gara di una delle quattro squadre italiane impegnate nella competizione (quindi Juventus, Napoli, Atalanta e Inter). Pier Silvio Berlusconi ha poi spiegato la filosofia sulla quale si basa l'accordo fra la sua azienda e Sky:

Mi sembra giusto pagare in caso di grandi eventi sportivi, altrimenti si perde denaro e si genera un margine economico.

L'accordo prevede un pacchetto di 16 partite, compresa la Supercoppa Europea che si disputerà il 14 agosto fra Liverpool e Chelsea. Il commentatore sarà Pierluigi Pardo. A capo della sezione sport di Mediaset ci sarà ancora Alberto Brandi, mentre le trasmissioni pre e post partita saranno condotte da Giorgia Rossi. Lì verranno trasmessi tutti i gol della giornata di Champions League.

Pier Silvio Berlusconi, figlio dell'ex presidente del Milan, ha parlato anche della squadra rossonera:

Da tifoso vedere il Milan fuori dall'Europa fa male. Ripongo la mia fiducia nella prossima stagione. Non voglio esprimermi su Giampaolo perché non lo conosco, ma mi spiace per Gattuso al quale mi legano ricordi di successi importanti. Mi fa piacere però ci siano Maldini e Boban, simboli del nostro Milan.

Il club rossonero viene dunque considerato ancora una cosa di famiglia in casa Berlusconi, anche se Pier Silvio ammette che sarà difficile vederlo in futuro a capo del club e riprendere la creatura forgiata da suo padre un po' come fece Massimo Moratti con l'Inter. Questi però sono altri discorsi.