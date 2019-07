Il samoano si è garantito un match titolato per la WWE Championship a Extreme Rules.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 02/07/2019 12:56 | aggiornato 02/07/2019 16:01

Nella serata di ieri, a Raw, Samoa Joe ha ottenuto un WWE Championship Match a Extreme Rules. Adesso la Samoan Submission Machine sta facendo tutto il possibile per stabilire un dominio su Kofi Kingston, addormentato con la Coquina Clutch nel Six-Man Tag Team andato in scena nello show rosso. In questa puntata di SmackDown del 2 luglio 2019 che vi racconteremo come sempre qui su FOXSports.it, vedremo quali saranno le conseguenze di questa sconfitta del campione WWE, nel corso dello show che andrà in scena dal Centro AT & T di San Antonio (Texas).

E mentre il loro amico sarà impegnato in questa sfida, cosa faranno gli altri due membri del New Day, cioè Big E e Xavier Woods? Continueranno a inseguire i titoli di coppa detenuti da Daniel Bryan e Rowan?

Altro tema che sarà toccato riguarda quanto accaduto martedì scorso, quando Nikki Cross ha sconfitto la campionessa femminile di SmackDown, Bayley, per consegnare alla sua migliore amica, Alexa Bliss, un'altra opportunità di sfidare The Hugger per il titolo alle Extreme Rules. Riuscirà Bayley a farsi trovare pronta per una nuova sfida con The Goddess? E il rapporto di quest'ultima con Nikki, non rischia di essere compromesso dopo i primi commenti che vorrebbero l'ex NXT più meritevole di una chance titolata?

WWE A Extreme Rules Samoa Joe lotterà per il titolo WWE

WWE News, Preview SmackDown 02-07-2019

Sempre rimanendo in ambito femminile, poi, bisognerà capire se Sonya Deville e Mandy Rose continueranno ad accanirsi su Ember Moon. Questo e molto altro ve lo racconteremo come sempre nella rubrica WWE-ek SmackDown, dove (a partire dalle 6) troverete tutte le WWE News e gli Highlights della puntata del 2 luglio 2019.

SEGUONO AGGIORNAMENTI, A PARTIRE DALLE 6...