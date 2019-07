Digiuno interrotto dopo 517 giorni. Il Tottenham torna ufficialmente a fare calciomercato annunciando Jack Clarke, stellina del Leeds che resterà in prestito ai Whites almeno fino al 2020.

L'ala 18enne ha sottoscritto un contratto con gli Spurs fino al 2023, ma prima di volare alla corte di Pochettino giocherà ancora in Championship nella stagione 2019/20.

Nell'ultima stagione, sotto la guida di Marcelo Bielsa, ha collezionato 25 presenze e 2 gol, meritandosi il riconoscimento di "Leeds United Young Player of the Year”.

L'ultimo acquisto del Tottenham era Lucas Moura, preso dal PSG nel gennaio del 2018 per circa 28 milioni di euro. Poi il club londinese, visti i massicci investimenti per costruire il nuovo stadio, aveva preferito far perdere le proprie tracce in sede di calciomercato. Adesso però è arrivato di nuovo il momento di spendere.

✍️ We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.



