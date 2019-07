Figura importantissima nella vita del centrocampista francese, la madre di Adrien ne è anche l'agente che ne ha sempre pilotato la carriera con grande determinazione.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 02/07/2019 10:53 | aggiornato 02/07/2019 10:58

Dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. La frase è attribuita a Virginia Woolf, la quale sosteneva che dietro alla fama e alla grandezza di tanti uomini di successo, si muovono con discrezione donne che, accettando di rimanere nell'ombra, sono la loro fonte di ispirazione e costituiscono un forte appoggio e un silente sostegno. Difficilmente l'autrice di capolavori come Gita al faro e Mrs. Dalloway avrebbe mai pensato che ai giorni nostri la sua massima avrebbe potuto essere applicata ai signori Rabiot.

Già, prima di tutto perché Madame e Monsieur Rabiot non sono moglie e marito ma madre e figlio e poi perché la signora Veronique è tutto tranne che una donna che si muova con discrezione o che si rassegni a rimanere nell'ombra, accettando magari di aiutare il giovane Adrien attraverso il suo silente sostegno, come da dettami della scrittrice inglese.

Da sempre agente del figlio, m.me Veronique interpreta il ruolo di procuratore a modo suo, una via di mezzo fra l'alter ego e la body-guard, l'allenatrice e l'amministratrice. Una mamma manager a tutto tondo, insomma, che ha sempre deciso e disposto della carriera del figlio, anteponendo i suoi - di Adrien - interessi a qualunque altra cosa.

Rabiot: la madre Veronique è anche la sua procuratrice

Rabiot alla Juventus con la benedizione di Maman Veronique

E se ieri pomeriggio, quando il suo ragazzo con i capelli raccolti, la camicia candida e i pantaloni scuri, ultimate le visite mediche al J Medical si è fermato per selfie e autografi con i tifosi che lo attendevano nella canicola torinese, Veronique se ne stava a distanza, era solo perché il più era fatto e anche lei poteva permettersi - senza perdere di vista il suo ragazzo, per carità - di godere il momento: l'obiettivo era raggiunto. Quell'obiettivo per il quale aveva combattuto e lottato col coltello fra i denti con, anzi contro, lo staff del PSG.

Veronique Rabiot cura gli interessi del figlio con piglio deciso

A Parigi non l'hanno mai amata - ma a lei la cosa interessava zero - né in società né fra i tifosi: troppe le intrusioni, le discussioni, le ingerenze. Vedova di Michel Provost, il padre di Adrien che un ictus aveva ridotto per una decina di anni sulla sedia a rotelle, la signora ha cominciato a marcare il territorio dando il proprio cognome al figlio e seguendolo passo passo in tutta la sua carriera. La prima tappa durò pochissimo: era il 2008, Adrien era un ragazzino di 13 anni che provava l'Academy del Manchester City, ma le ingerenze di Madame fecero perdere la pazienza ai tecnici inglesi. Seguì il tormentato rapporto col PSG, con i primi screzi all'inizio del 2013 quando si vide bocciare la sua richiesta di accompagnare il figlio non ancora 18enne al ritiro di Doha: non lo lasciò partire e ne chiese la cessione.

Stremati, quelli del PSG spedirono Adrien in prestito al Tolosa, ma anche lì piombò Maman che pretese di assistere agli allenamenti. Nell'estate successiva la signora si scontrò con un osso durissimo del calciomercato, Walter Sabatini. Accordatasi con la Roma, la trattativa fu mandata a monte proprio dall'ex ds giallorosso quando lei chiese di parlare prima col tecnico francese Garcia. A Parigi, poi, non esitò ad andare altre due volte allo scontro col club, portando la situazione alle estreme conseguenze: Rabiot infatti finì fuori rosa due volte, nel 2015 e nel 2019. Fino all'epilogo torinese: quadriennale da 7 milioni e un sostanzioso bonus per lei che con Paratici trattava da mesi. Alla fine, insomma, ha avuto ragione lei, ma alla Juventus sono avvisati: Madame e Monsieur Rabiot andranno gestiti con cautela.