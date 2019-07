Al termine di una grande rimonta in campionato, il club rossonero è stato dichiarato fallito per ripetute inadempienze verso i propri dipendenti.

Se negli anni Novanta eri un adolescente e la tua passione erano le figurine dei calciatori Panini, sicuramente ti sarà capitato di imbatterti ripetutamente nella coppia Paci - Colacone. I due Roberto, come venivano chiamati per sintetizzare il loro feeling in campo, giocavano come coppia di attacco nel reparto avanzato della Lucchese, una squadra che per molti nostalgici significa un salto indietro ai tempi in cui, in Italia, la radio andava forte e i progetti televisivi a pagamento erano ancora in fase embrionale.

Ecco, i rossoneri erano una habituée della Serie B di allora, quella dove il calcio di provincia grezzo veniva valorizzato principalmente in grosse piazze da società ambiziose, pur talvolta non avendo le disponibilità per esserlo. Lo stadio Porta Elisa, nome e ambientazione romantica, in passato è stato teatro di epiche battaglie con le vicine Pisa e Livorno, ma oggi rischia di essere definitivamente lucchettato. Questo perché la Lucchese è nuovamente fallita: come avrete intuito, da queste parti sono ormai abituati a un certo tipo di epilogo, dato che il club - dal 2011 - ci era già passato attraverso altre due volte.

Se nelle occasioni passate però città e ambiente sono sempre riusciti a rialzarsi, oggi la situazione sembra decisamente più grave: nella giornata di lunedì il Tribunale cittadino ha sancito la scomparsa della Lucchese Libertas 1905 S.r.l., nata nel 2011 come società dilettantistica e poi trasformatasi, tre anni dopo, in una società a responsabilità limitata. La sentenza è stata emessa dal giudice Giuntoli, che ha anche dato l'incarico a Claudio Del Prete di assumere il ruolo di curatore fallimentare. L'udienza per decretarne la definitiva sparizione è in programma nel prossimo mese di febbraio, quando - a meno di importanti novità - verrà messo un punto definitivo a questa storia.

Eppure la stagione dei toscani, seppure tra mille peripezie, sarebbe stata degna di trasformarsi in una sceneggiatura per un film che, probabilmente, non verrà mai girato. Dopo aver incassato la bellezza di 25 punti di penalità per ripetute inadempienze amministrative, la squadra era riuscita a imbastire una rimonta clamorosa nonostante giocatori, staff e dipendenti fossero da mesi senza stipendio. La vittoria in extremis contro il Cuneo e il playout superato ai danni del Bisceglie avevano regalato una salvezza inaspettata ai rossoneri. Ma l'impresa, a conti fatti, si è rivelata inutile.

Adesso la palla passa al Comune, che nella figura del sindaco indirà una manifestazione per attirare eventuali investitori che abbiano voglia di riprendere in mano la situazione. La Lucchese molto probabilmente, nella migliore delle ipotesi, potrà ripartire dal dilettantismo. Per questo i prossimi proprietari dovranno avere certe caratteristiche precise, come per esempio essere possibilmente del posto e parlare subito chiaro in merito agli obiettivi da raggiungere nel medio periodo. Meno chiacchiere e più fatti. Quelli che, per esempio, si era ripromesso di portare Fouzi Hadj, proprietario ditta Katex Italia S.r.l., impresa specializzata in import-export di tubazioni e materiale siderurgico.

Arrivato nel 2005 tra l'entusiasmo generale, aveva promesso mari e monti mirando in alto, come spesso accade in questi casi. Si parlava di risalita in B e di ambizioni in chiave Serie A, ma la realtà si rivelò decisamente diversa: in tre anni Hadj lasciò un buco nel bilancio da oltre 7 milioni di euro, un'enormità se si parla di terza serie, e scomparì da un giorno all'altro, costringendo l'allora Sindaco Favilli a costituire una nuova società consegnandola a Giuliani.

Tre anni dopo però la situazione si è ripetuta: mentre ad Hadj venivano strette le manette ai polsi con l'accusa di bancarotta fraudolenta, Giuliani lasciava il timone della società oberata da debiti insanabili. Meglio l'ennesimo fallimento che provare a risistemare le cose. Da qui in poi la Lucchese non troverà più pace: dal 2012 in avanti, al comando del club si sono succeduti ben 7 persone tra presidenti e amministratori delegati, creando una confusione tale che, in mezzo a quelle mura, è sempre stata vista come un segnale di fine annunciata.

La luce sulla Lucchese Libertas 1905, marchio riacquistato poco tempo dopo il fallimento del 2011, si è spenta di nuovo. Questa volta, probabilmente, in maniera definitiva. In questo momento la Toscana perde un'altra piazza storica, proprio nell'anno in cui anche il Livorno ha avuto problemi, l'Empoli è retrocesso, la Fiorentina ha rischiato grosso e la coppia composta da Siena e Pisa ha dato solo timidi segnali di risveglio. La situazione rossonera è l'autentico specchio dei tempi che il calcio italiano sta vivendo da ormai oltre 10 anni.

Situazioni insostenibili, nelle quali si sono insinuati affaristi senza dignità che giocano sulla pelle di migliaia di appassionati, in un sistema che non fa nulla per contrastarli. Il fallimento della Lucchese non è nient'altro che l'ennesima brutta figura del movimento tricolore, dopo gli sconvolgenti episodi di Cuneo - Pro Piacenza e la situazione grottesca del Matera. E così, alla città circondata dalle mura più belle d'Italia, non resterà che cullarsi nel ricordo di un Porta Elisa gremito per la promozione in Serie B datata 1990 e nelle reti di Paci e Colacone. Due icone per chi giocava con le figurine, due leggende per una città che ha perso, forse per sempre, la sua massima espressione sportiva.