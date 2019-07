YB hat in Absprache mit der Trauerfamilie die schmerzhafte Pflicht, über den Hinschied von Florijana Ismaili zu informieren. Wir sind sehr bestürzt und tief betroffen. Wir werden Florijana in dankbarer Erinnerung behalten. https://t.co/KcOaf8murU #BSCYB #EINHERZFÜRFLORIJANA pic.twitter.com/BOhEnn9a4t

La giocatrice si è tuffata nella zona di Musso sabato sera e una sua amica ha subito lanciato l'allarme dopo che non l'ha vista riemergere per qualche minuto: il ritrovamento della salma di Ismaili è stato possibile grazie all'ausilio di robot delle forze dell'ordine, capaci di arrivare fino a 204 metri di profondità nelle acque del Lago di Como.

