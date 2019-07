Simpatico siparietto tra il centrocampista e Pavel Nedved nella sala trofei dei bianconeri.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 02/07/2019 12:49 | aggiornato 02/07/2019 14:59

L'avventura alla Juventus di Adrien Rabiot è ufficialmente iniziata. Il centrocampista francese, svincolatosi dal PSG, ha firmato con i bianconeri un contratto fino al 2023 a 7,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Nella giornata odierna ha parlato in conferenza stampa e ha spiegato come nella sua scelta sia stato decisivo Gianluigi Buffon, con cui ha condiviso l'ultima stagione all'ombra della Torre Eiffel e che presto ritroverà alla Continassa come compagno di squadra.

Dopo essersi presentato alla stampa, Rabiot ha fatto tappa nel museo dei trofei bianconeri, scortato dal vicepresidente Pavel Nedved. Poi, una volta arrivato davanti al Pallone d'Oro, è stato protagonista di un simpatico siparietto. "Ma è quello vero?" ha chiesto. "Sì", la ferma risposta del ceco che ha vinto il prestigioso riconoscimento nel 2003.