Non ho avuto ancora la possibilità di parlarci ma qui tutti mi hanno fatto un'ottima impressione.Il mio ruolo preferito è quello di mezz'ala sinistra, ho giocato sia a 3 che a 2, sono disponibile a tutto e mi adatterò alle esigenze della squadra. Il numero? Rimane il 25. Gli ultimi 6 mesi al PSG sono stati complicati dal lato sportivo e personale ma ora voglio lasciarmi tutto alle spalle. Mia madre? È la mia procuratrice e mi ha sempre aiutato. Vincere la Champions è difficile, sono qui per aiutare e dare tutto.

Il nuovo acquisto della Juventus ha poi parlato di come sarà utilizzato nel nuovo scacchiere tattico di Sarri, anche se il classe '95 non ha avuto ancora occasione di parlare con il suo nuovo allenatore.

I contatti con la Juventus c'erano stati in passato ma la mia situazione era diversa, ora è il momento giusto per venire a Torino. Buffon l'anno scorso mi ha dato tanti consigli e mi ha parlato molto della Juve, la sua opinione ha contato tantissimo. Per la prima volta lascio la Francia ma sono determinato, la trattativa si è chiusa molto in fretta. La Juventus è un club con una grande storia, è un gradino sopra il PSG.

Un altro rinforzo importante per i bianconeri senza il pagamento di un cartellino dopo l'arrivo di Ramsey ratificato già nella scorsa primavera. Il francese, che nell'ultima stagione ha collezionato solo 20 presenze dopo gli screzi con la dirigenza del PSG, è approdato a Torino e ha parlato per la prima volta da juventino.

Adrien Rabiot si presenta finalmente alla Juventus : l'ormai ex centrocampista del Paris Saint-Germain ieri ha svolto le visite mediche al JMedical prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della società campione d'Italia che lo ha acquistato a parametro zero.

