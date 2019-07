Verstappen-Leclerc, rivalità nata nei kart: faranno la storia della F1

L'antagonismo tra Max e Charles non è qualcosa di inedito. La loro rivalità è riemersa in Austria e può regalare spettacolo anche in futuro.

di Matteo Bellan - 02/07/2019 21:54 | aggiornato 02/07/2019 21:59

In pista è durato poco, ma domenica il duello tra Max Verstappen e Charles Leclerc ha infiammato il pubblico in occasione del Gran Premio d'Austria. I due giovani piloti non si sono risparmiati, hanno dato tutto per vincere e alla fine l'olandese ha avuto la meglio.

Abituati a gare abbastanza noiose, i tifosi hanno finalmente assistito a un po' di lotta per la vittoria finale. Purtroppo quanto successo a Spielberg rappresenta l'eccezione in una Formula 1 attuale che vede la Mercedes, in particolare con Lewis Hamilton, dominare senza troppi fastidi da cinque anni. Ovviamente bisogna riconoscere i meriti della scuderia di Brackley, come andavano riconosciuti ad altre quando dominavano a loro volta.

L'auspicio, comunque, è di riuscire a vedere altri GP combattuti durante il resto del campionato 2019. Gli appassionati hanno voglia di emozioni, di duelli epici, di sorpassi e in generale di spettacolo. La "Formula Noia" di questi anni non piace e sta allontanando tanti tifosi da questo sport.

Leclerc e Verstappen hanno dato spettacolo in Austria e si ripeteranno anche in futuro.

Dai kart alla Formula 1: Verstappen e Leclerc possono avere una rivalità storica

Verstappen e Leclerc sono molto giovani, entrambi nati nel 1997 e predestinati fin da ragazzini a diventare grandi protagonisti della Formula 1. Il loro talento si intravedeva ancora prima del rispettivo approdo nel Circus, quando correvano e vincevano nelle serie minori. Max è arrivato nel campionato addirittura nel 2015, aveva solamente 17 anni. Invece Charles ha avuto un percorso diverso ed è alla sua seconda stagione, ma già guida una Ferrari.

La loro rivalità non è qualcosa di inedito, già quando i due correvano coi kart si erano scontrati in pista. L'episodio del Gran Premio d'Austria non rappresenta un unicum nella storia. Infatti, nel 2012 si ritrovarono avversari nel campionato KF2 delle WSK Euro Series. In una gara disputata sotto la pioggia sul circuito di Val d'Argenton si concretizzò un primo scontro acceso tra gli allora 15enni. Mentre Verstappen guidava la corsa, Leclerc lo pressava da dietro e dopo alcuni tentativi di sorpasso è stato spinto fuori dall'olandese finendo per perdere 10 posizioni. Charles ha rimontato fino al secondo posto e dopo l'arrivo ha affiancato il rivale per protestare facendolo finire sull'erba e poi in una pozzanghera. Entrambi furono successivamente squalificati. Anche nel 2013 continuarono a fare sportellate coi kart, prima di intraprendere strade diverse al volante di monoposto. In ambedue le annate il titolo andò all'attuale driver della Red Bull, con il monegasco che finì secondo.

Sul web circola il video che vede due giovanissimi Verstappen e Leclerc commentare quanto avvenuto in Francia nel 2012. Il primo spiega di essere stato spinto fuori, mentre il secondo risponde che quelle sono le gare. Si tratta più o meno delle parole che sono state pronunciate anche dopo la corsa di F1 domenica a Spielberg, solo a parti invertite. Infatti, il pilota della Ferrari ha accusato l'olandese di averlo stretto verso l'esterno e il figlio d'arte ha replicato affermando che le gare sono così. Incredibile che sette anni dopo sia successo qualcosa di simile. Siamo sicuri che questa rivalità ci regalerà nuovi capitoli che potranno fare la storia della Formula 1.