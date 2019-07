L'ex difensore della Juventus ha pagato uno schermo gigante e un abbonamento alla pay TV che detiene i diritti della competizione per un villaggio povero del Marocco.

di Luca Guerra - 02/07/2019 11:54 | aggiornato 03/07/2019 00:59

Anche i duri hanno un cuore. Secondo una celebre canzone di Luciano Ligabue, due. Medhi Benatia lo conferma. Il roccioso difensore centrale ex Juventus, oggi in forza all'Al-Duhail, è stato protagonista di uno splendido gesto in soccorso dei meno fortunati nel corso della Coppa d'Africa 2019. Venuto a conoscenza attraverso un portale che si occupa di calcio marocchino di una raccolta fondi, attivata per permettere ai residenti di un villaggio molto povero in Marocco di assistere alla Coppa d'Africa, il giocatore è entrato in tackle. Senza far male a nessuno, anzi dispensando una piccola gioia.

Soccer 212, account Twitter che fornisce notizie sui giocatori marocchini, aveva diffuso le immagini dei bambini del povero villaggio che guardavano le partite del Marocco in Coppa d'Africa sullo schermo di un cellulare e aveva lanciato una gara di solidarietà tra i followers. Benatia ha fatto praticamente annullare la raccolta benefica, assicurando di sua volontà i fondi per assicurare tutto il necessario ai giovani tifosi.

Il difensore, passato in Italia anche da Udinese e Roma, ha così deciso di aprire il portafogli e regalare una televisione con maxischermo e un abbonamento a BeInSport, televisione che trasmette la competizione, per permettere agli abitanti del villaggio di assistere alle partite dei Leoni dell'Atlante. Risultato? Abitanti felici e fundraising annullato, ma per una giusta causa.

Coppa d'Africa, la nazionale del Marocco capitanata da Benatia

Coppa d'Africa, Benatia e il dono ai giovani tifosi: "Faremo di tutto per rendervi felici"

Ora i residenti del piccolo villaggio – soprattutto i bambini – non saranno più costretti a riunirsi davanti al piccolo schermo di uno smartphone per assistere alle partite della loro nazionale. Merito del cuore d'oro di Benatia, che ha regalato un sorriso a persone che affrontano ogni giorno diverse difficoltà e trovano nel calcio e nella Coppa d'Africa un importante momento di aggregazione. Lo stesso difensore ha postato le immagini sul proprio account Instagram e ha raccontato la genesi del suo nobile gesto:

Quando si guardano scene del genere, si può solo sperare di poter restituire tutto. Questo è per voi, ragazzi miei. Faremo di tutto per rendervi felici.

Il gol più importante, per chi in campo è solitamente chiamato a evitare le gioie degli attaccanti avversari. Benatia non ha solo avuto un ruolo di primo piano nella qualificazione del Marocco agli ottavi di finale della Coppa d'Africa, conquistati chiudendo il girone D al primo posto e a punteggio pieno davanti a Costa d’Avorio, Sudafrica e Namibia, ma ha già conquistato la sua personale vittoria. Ora a spingere i Leoni dell'Atlante in fondo alla competizione ci saranno anche quei piccoli tifosi e il loro televisore nuovo di zecca.