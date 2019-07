Messi fa la differenza in qualsiasi momento, non puoi neutralizzarlo ma solo limitarlo

Ho tante aspettative. Non ci dormo la notte per questa partita, ma sono certo che sarà una grande sfida. Domenica notte mi sono svegliato alle 3, ho preso i miei appunti e ho cominciato studiare e riflettere

Brasile-Argentina si avvicina. Stanotte allo stadio Mineirão, alle 2.30 italiane, si affronteranno Seleção e Selección nel match valido per la semifinale di Copa America: in palio un posto nell'atto conclusivo della manifestazione.

