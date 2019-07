Il campionato 2019-20 comincerà il prossimo 24 agosto per concludersi il 24 maggio. Stop alla novità Boxing Day, ma De Siervo ha in mente di introdurre un'altra sorpresa.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 02/07/2019 13:17 | aggiornato 02/07/2019 13:22

Si comincia a fare sul serio. Gli appassionati di calcio di casa nostra, orfani da oltre un mese della Serie A, hanno avuto in qualche modo di che sfamarsi fra le Nazionali Under e quella femminile, le prime voci di calciomercato e infine, da ieri, l'apertura ufficiale delle trattative con i club che hanno "esposto" al pubblico i loro primi acquisti per la prossima stagione.

Ora, poi, cominceranno i ritiri in montagna e le prime sgambatelle con le squadre dei dilettanti locali, in attesa delle amichevoli, più o meno di lusso. Ma la data che tutti aspettiamo con ansia è quella del 24 agosto: solo quel giorno, infatti, con l'inizio del campionato, si potrà cominciare a capire se il calciomercato della nostra squadra ha colpito nel segno oppure no.

Sarà un torneo all'insegna del 24: si comincia, infatti, il 24 agosto e si chiude il 24 maggio, come la linea del Piave. In mezzo 38 turni di Serie A, di cui tre infrasettimanali - 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile 2020 - e anche quattro soste per gli impegni delle Nazionali previste per l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e, infine, il 29 marzo del prossimo anno.

Serie A: si parte il 24 agosto

Serie A: una storica novità nei calendari?

Per ora non si sa molto di più, tranne che per avere finalmente la scansione temporale ufficiale delle partite bisognerà attendere lunedì 29 luglio o martedì 30 luglio, quando negli studi di Sky Sport avrà luogo il sorteggio del calendario di Serie A. Un calendario che, come lo scorso anno, potrebbe riservare qualche sorpresa ai tifosi. Pare, infatti, che Luigi De Siervo, l'amministratore delegato della Lega Serie A, intenda tirare fuori dal cassetto una proposta storica: sfalsare la scansione temporale delle partite fra l'andata e il ritorno, un po' come succede da tempo in Premier League e come fatto anche in Liga la stagione scorsa.

Un famoso allenatore diceva che "l’attacco fa vendere i biglietti, ma la difesa fa vincere le partite", e anche con la miglior difesa della #SerieATIM che la @Juventusfc è riuscita a centrare l'ottavo scudetto di fila: solo 30 i gol subiti in questa stagione! pic.twitter.com/xGqCPIZLww — Lega Serie A (@SerieA) June 21, 2019

Di più, De Siervo vorrebbe proprio proporre due sorteggi diversi, uno per il girone d'andata e l'altro per quello di ritorno, mentre in Inghilterra l’ordine delle giornate cambia spostando un intero blocco - il terzo turno diventa il sesto per esempio - con l'intento di rimescolare completamente le carte e rendere tutto più incerto e spettacolare. In ogni caso, se la decisione fosse presa, sarebbe opportuno che gli esiti venissero valutati in un arco temporale di media durata, senza bocciature-lampo come nel caso del Boxing Day o della chiusura del calciomercato anticipata rispetto all'inizio del campionato.