Il procuratore italiano che cura gli interessi del portiere della Nazionale si starebbe muovendo per portare il suo assistito alla Juventus, innescando un effetto domino.

02/07/2019

Allora, dove era eravamo rimasti? Il mercato estivo dei portieri sembrava languire, con poche caselle spostate, giusto per riempire i pochi vuoti dei vari club e pochi parevano anche i nomi altisonanti fra gli estremi difensori che avrebbero cambiato la propria casacca col numero 1 sulle spalle.

Fra questi pochi nomi di primo piano, uno dei più sicuri era, ed è, Gianluigi Buffon che, non avendo raggiunto un accordo soddisfacente per rinnovare col PSG, ha scartato ipotesi affascinanti quanto stravaganti, dal Boca Juniors al Leeds, dal Genoa al Parma, per tornare quasi sicuramente in tempi brevi a riaccasarsi alla Juventus, anche in previsione di un futuro da dirigente.

Un altro portiere finito, pur con grande prudenza, nelle liste dei possibili partenti nel prossimo calciomercato era, ed è anche lui, Gianluigi Donnarumma. Il top player assoluto della rosa del Milan, o quanto meno colui che, in caso di cessione, può garantire la somma più alta alle poco floride casse rossonere guardate a vista dai garanti del Fair Play Finanziario, pareva destinato a lasciare Milanello e imboccare la via della Francia. Gli emiri del PSG, fra i pochi a potersi permettere un estremo difensore di quella valutazione, avevano già pronta un'offerta di tutto rispetto: Areola più 20 milioni.

Ma, come dice il Trap, non dire gatto se non l'hai nel sacco. E quando il sacco si chiama Mino Raiola, le sorprese non possono mancare. Già non del tutto convinto di mandare Donnarumma, di cui è procuratore, a Parigi - la Ligue 1 non è vetrina abbastanza glamour per i top player della sua scuderia - l'intraprendente agente italiano si è "imbattuto" , secondo Repubblica, nel vecchio sogno della dirigenza della Juventus di ricomporre la "vecchia" coppia di portieri della Nazionale, Gigio insieme a Buffon, stavolta a parti invertite.

L'intricato, ma forse nemmeno troppo, sogno azzurro in maglia bianconera scatenerebbe poi con tutta evidenza un effetto domino quasi incontrollabile: messo con le spalle al muro dall'arrivo del giovane portiere italiano e dal ritorno del suo ex "incubo" Buffon, Wojciech Szczesny, per non rimanere col cerino in mano, potrebbe finire al PSG, mentre Mattia Perin che pareva sulla strada del Portogallo - il Porto deve sostituire Iker Casillas - rimarrebbe in Italia a difendere la porta del Milan.

Tutti contenti, dunque? Alla fine dei conti probabilmente sì: i francesi prenderebbero comunque un grande portiere, il Milan sistemerebbe i conti e avrebbe uno degli estremi difensori del giro di Mancini, la Juventus aggiungerebbe una pedina straordinaria a una campagna acquisti già di altissimo profilo e, last but not least, Raiola porterebbe un'altra cifra a sette zeri sul suo conto corrente.