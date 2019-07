Il futuro dell'attaccante ceco può essere in Germania: i gialloneri lo vogliono in prestito con diritto di riscatto, il club di Gelsenkirchen lo prenderebbe a titolo definitivo.

di Franco Borghese - 02/07/2019 16:52 | aggiornato 02/07/2019 16:57

Tanti, tantissimi corteggiatori. Al punto che la situazione è quasi sorprendente. Patrik Schick ha molti più estimatori del previsto. L'attaccante ceco ha segnato appena 5 gol in Serie A nelle due stagioni passate a Roma. Nonostante questo sono in molti ad avere negli occhi la sua prima annata italiana, quella alla Sampdoria: nel 2016-17 Schick segnò 11 reti in campionato, attirando perfino l'interesse della Juventus, che solo all'ultimo ha fatto saltare la trattativa di calciomercato.

Ora su Schick c'è il Milan, che vuole riformare la coppia di lavoro con Giampaolo, il tecnico che lo aveva reso grande a Genova. I rossoneri sono però ancora impegnati nelle trattative in uscita (potrebbero partire Gigio Donnarumma e Patrick Cutrone) oltre che nell'operazione che dovrebbe portare a Milano Theo Hernandez, attualmente in forza al Real Madrid. Il calciomercato del Milan, insomma, ha altre priorità. E Schick potrebbe farsi sedurre da altri pretendenti.

Il ceco piace infatti tantissimo in Bundesliga. Nei giorni scorsi il bisettimanale tedesco Kicker aveva parlato per primo dell'interessamento del Borussia Dortmund. I gialloneri potrebbero infatti decidere di cedere Bruun Larsen e avrebbero individuato proprio in Schick il giocatore ideale per sostituirlo. Con Favre l'attaccante ceco potrebbe giocare come prima punta e come esterno. Il 4-2-3-1, modulo spesso usato al tecnico svizzero, lo conosce bene.

La Roma potrebbe cedere Schick in questa sessione di calciomercato

Calciomercato Roma, anche lo Schalke su Schick

Il Borussia Dortmund ha bussato alla porta della Roma e ha intavolato una trattativa di calciomercato. I gialloneri vorrebbero prendere Schick in prestito con diritto di riscatto. Questo proprio perché l'attaccante ceco non sarebbe titolare e il club tedesco, viste le sue ultime deludenti stagioni, vuole avere il tempo per valutarne l'eventuale riscatto. La soluzione non fa però impazzire la Roma, che in questi giorni è rimasta in attesa di proposte più convincenti. E una potrebbe arrivare a breve.

Stando a quanto riportato dalla Bild, infatti, lo Schalke 04 vorrebbe presentare una proposta che per il club capitolino sarebbe conveniente: la società di Gelsenkirchen sarebbe infatti a rilevare immediatamente l'intero cartellino del giocatore per una cifra vicina ai 25 milioni di euro più bonus. Lo Schalke, che nel 2019-20 non giocherà le coppe europee, deve rilanciarsi dopo una stagione altamente deludente. La scorsa settimana il club di Gelsenkirchen ha chiuso la trattativa di calciomercato per Kabak (seguito anche da Milan e Bayern Monaco), dimostrando di essere pronto a spendere per tornare al vertice del campionato. E la Roma può gongolare: Schick ha tanti, tantissimi estimatori.