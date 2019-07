Petrachi al lavoro per consegnare a Fonseca più rinforzi prima del ritiro. Per l'attacco il sogno è Higuain, Giulini avvicina il centrocampista: "Abbiamo un accordo".

Dopo mesi di insicurezze riguardo al proprio futuro, addii dolorosi e la concreta possibilità di smobilitare mezza squadra sul calciomercato, in casa Roma tornano ad aprirsi alcuni spiragli di luce. L'arrivo di Paulo Fonseca ha portato un pochino più di stabilità all'interno di un ambiente che, già di suo, ha sempre dato prova di essere abbastanza volubile. Cambieranno tante da qui ad agosto: in primis, il target dei calciatori sui quali, da adesso in poi, la società intende puntare: serve gente giovane, affamata, pronta per dare il proprio contributo sin da subito e magari, perché no, anche diventare una pedina importante da rivendere in futuro.

A tal proposito, poche ore fa è stato ufficializzato l'ingaggio di Amadou Diawara, centrocampista guineano attualmente impegnato in Coppa d'Africa. Il 21enne esploso nel Bologna arriva dal Napoli come parziale contropartita nell'affare che ha portato Kostas Manolas a percorrere la strada inversa. Valutato 21 milioni di euro circa, Diawara sarà uno dei perni bassi della mediana a due studiata dall'allenatore portoghese. Fonseca ha chiesto alla società un intervento massiccio in tutti i reparti: davanti si sta delineando il futuro di Patrick Schick ed Edin Dzeko, entrambi già da tempo con le valigie in mano, mentre per la difesa si sta cercando di stringere rapidamente per Pau Lopez e Marc Bartra.

Oltre allo spagnolo, in orbita giallorossa è tornato il nome di Gianluca Mancini, centrale dell'Atalanta che a Trigoria seguono già da un anno. Cresciuto sotto le sapienti mani di Gasperini, il difensore fresco di convocazione in Nazionale potrebbe cambiare aria nonostante l'Atalanta quest'anno disputerà la Champions League. L'importante, come sempre, sarà convincere la controparte con gli argomenti giusti. Servono soldi e ne servono tanti: per cedere Mancini, la Dea chiede 25 milioni di euro, ma secondo Sky Sport la chiusura potrebbe arrivare a 22 più bonus. Il brasiliano Lyanco e il belga Toby Alderweireld sono le alternative, che per costo e questioni anagrafiche però convincono meno.

Potrebbero stringersi i tempi per il passaggio di Nicolò Barella dal Cagliari alla Roma: il centrocampista sardo, molto vicino all'Inter, sarebbe il secondo colpo per la mediana giallorossa dopo Diawara

Roma, Giulini avvicina Barella: "Abbiamo l'accordo totale: deciderà il ragazzo"

Nella giornata di lunedì il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti su Nicolò Barella. Il numero uno del club ha detto che, nonostante il ragazzo fosse promesso sposo dell'Inter, da qualche settimana i contatti con la società milanese si sono bruscamente e inspiegabilmente interrotti. Così, in mezzo si è inserita la Roma, che avrebbe trovato l'accordo totale con i sardi per il passaggio del classe 1997 in giallorosso:

Ai primi di giugno abbiamo raggiunto un accordo con l’Inter sulla parte fissa per il trasferimento di Barella. Penso che in una trattativa un’intesa sulla parte fissa sia la cosa più importante e a quel punto c’erano solo da discutere i bonus. Da venti giorni però non sentiamo più i nerazzurri e non so se loro sono ancora interessati al ragazzo. Nel frattempo abbiamo chiuso l’affare con la Roma, che ci ha fatto un’offerta importante.

Tradotto concretamente, Petrachi avrebbe trovato la chiave per sbloccare la trattativa mettendo sul piatto 35 milioni di euro più l'intero cartellino di Gregoire Defrel, attaccante passato tra Sassuolo e Sampdoria e specifica richiesta di Rolando Maran. In tal modo, si arriverebbe a una cifra globale di 50 milioni di euro, alla quale l'Inter non si è mai avvicinata lontanamente. Ora Giulini spera che il calciatore raggiunga l'accordo sulla parte dell'ingaggio, vista l'offerta economica vantaggiosa:

Credo che sia legittimo che Nicolò si prenda un paio di giorni per decidere bene il suo futuro. Lui non ha preferenze e non ha mai fatto accordi con nessuno. Contiamo di chiudere la questione in poco tempo.

Si tratta per Veretout e Higuain: proposto un prestito biennale per l'argentino

Oltre al già citato arrivo di Diawara, la Roma studia un ulteriore colpo di mercato per il centrocampo. Il nome è quello di Jordan Veretout, uno degli interpreti del ruolo più ricercati dalle big italiane. A lui sono interessate anche Milan e Napoli ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero trovato la via per indirizzare le attenzioni del calciatore verso Trigoria. Il francese vorrebbe un ingaggio da big e Pallotta metterà sul piatto 3 milioni netti più bonus a stagione, superando le offerte della concorrenza.

Definita anche questa trattativa, si procederà poi a studiare come portare a termine l'ingaggio di Gonzalo Higuain. La punta argentina è l'obiettivo numero uno per l'attacco, reparto dal quale usciranno Dzeko e Schick, ma portarlo nella Capitale non sarà affatto facile. Pochi giorni fa il fratello agente, via Twitter, ha detto che il Pipita in Italia giocherà solo per la Juventus. Questo perché in pochi possono permettersi l'impatto economico che il giocatore si porterebbe dietro: attualmente Higuain ha un contratto con la Juve fino al 2021 a 7,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che a Roma non possono permettersi nemmeno lontanamente di pareggiare.

Così Petrachi avrebbe pensato a un prestito biennale, con il centravanti che rinnova il suo vincolo ai bianconeri e che accetta di spalmare il contratto con la Roma. Il direttore sportivo ha fatto sapere che non può dargli più di 4,5 milioni a stagione, ma anche che accettando la proposta tornerebbe a essere finalmente protagonista di un progetto sportivo, mettendosi definitivamente alle spalle le tristi parentesi con Milan e Chelsea. Se anche a Torino dovessero apprezzare tale formula, potrebbero contribuire con una buonuscita che coprirebbe la differenza di ingaggio proposto dalla Roma, in modo da mettere tutti d'accordo.

La situazione al momento è complicata e indecifrabile, ma allo stesso tempo in evoluzione. Con l'uscita dei due centravanti, portarsi a casa un top aiuterebbe non solo Fonseca, che a breve radunerà la squadra cominciando un lavoro di assimilazione del suo calcio, ma anche la società, che si presenterebbe al via con un nome in grado di far volare la fantasia dei tifosi. La Roma, quest'anno, vivrà una sorta di stagione zero: serve qualcuno che infiammi la piazza e, quel giocatore, potrebbe essere Gonzalo Higuain.