I rossoneri hanno chiesto informazioni sul centrocampista serbo. E intanto si continua a trattare Lovren valutato 20 milioni dal Liverpool.

di Redazione Fox Sports - 02/07/2019 12:06 | aggiornato 02/07/2019 12:10

Il Milan ha acquistato Theo Hernandez dal Real Madrid per 20 milioni di euro e non ha intenzione di fermarsi. Il club rossonero vuole rinforzare ulteriormente la difesa prendendo Dejan Lovren dal Liverpool, valutato circa 20 milioni ma per cui il Diavolo non vorrebbe spingersi oltre i 15 più bonus.

Per il croato classe 1989 (il 5 luglio compirà 30 anni) è pronto un quadriennale da 2,5 milioni di euro. Il suo agente è Predrag Mijatovic (lavora a sua volta per il procuratore Vlado Lemic), a cui il Milan ha chiesto informazioni anche su Nemanja Matic.

Il centrocampista serbo classe 1988 ha il contratto in scadenza col Manchester United nel 2020 e il prossimo 1° agosto compirà 31 anni. Non rientra quindi nei parametri di Elliot, ma per uno della sua esperienza e della sua qualità si potrebbe fare un'eccezione.