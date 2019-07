Nel 2010 il difensore ceco era stato acquistato dal Sigma Olomuc per 6 milioni di euro.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 02/07/2019 12:41 | aggiornato 02/07/2019 12:46

Come si dice, non tutte le ciambelle escono con il buco. E allo stesso modo, non tutti gli acquisti possono considerarsi delle ottime operazioni di calciomercato. Anzi, a dirla tutta, la percentuale di colpi azzeccati dalle varie squadre di calcio tra i nuovi arrivi spesso e volentieri è molto bassa. Sono più i flop dei top, insomma.

E in mezzo a questa larga categoria di movimenti in entrata deludenti, ci sono anche delle varie sotto categorie supplementari, come quella che in genere viene identificata con la denominazione di "bidoni", oppure l'altra riservata alle "meteore".

Ecco, il protagonista di questa particolare storia di calciomercato non rientra probabilmente nella cartella dei "bidoni", perché bene o male nel suo curriculum (a 26 anni) figurano 150 presenze in Championship, 62 in Eredivisie e 18 con la propria nazionale. Di sicuro però Tomas Kalas si avvicina moltissimo a quella delle "meteore", dal momento non resterà nei cuori dei tifosi del Chelsea, né dei dirigenti dei Blues, che nell'estate del 2010 scelsero di investire 6 milioni di euro su quel promettente ragazzino ceco di 17 anni del Sigma Olomuc.

Calcioomercato, Kalas saluta il Chelsea

Calciomercato Chelsea, Kalas addio dopo 9 anni

Da quel momento (praticamente fino a oggi) non hanno mai smesso di credere in una sua esplosione. Lo hanno mandato in prestito ogni anno (a parte uno), sperando che potesse essere quello giusto per fargli compiere il salto di qualità e aggregarlo in prima squadra una volta per tutte: due anni in Olanda al Vitesse, uno in Germania al Colonia, poi i quattro di seguito in Inghilterra tra Middlesbrough, Fulham e Bristol City.

Non c'è stato niente da fare, Kalas non ha mai convinto il Chelsea a confermarlo nella propria rosa e così, dopo 9 anni di girovagare, ecco che quella giovane promessa ceca ormai diventata grande ha staccato il cordone ombelicale.

Il Bristol City ha infatti deciso di puntare su di lui e riscattarlo dal Chelsea per 9 milioni di euro. E questa è l'unica buona notizia per i Blues, che sono riusciti a realizzare una plusvalenza sulla sua cessione ed evitare così che il suo acquisto si rivelasse una delle operazioni di calciomercato peggiori degli ultimi tempi.

Chelsea, Kalas saluta dopo 4 presenze in 9 anni

È costato 1,5 milioni a partita con i Blues

Nei suoi 9 anni da calciatore del Chelsea, Tomas Kalas ha infatti collezionato solamente 4 presenze, per un totale di 182 minuti complessivi accumulati: alla luce dell'investimento iniziale di 6 milioni di euro, significa che ogni sua partita è costata al Chelsea 1,5, ogni minuto in campo 32.967 euro.

Insomma, un affare disastroso. Poi però ci ha pensato il Bristol a mettere le cose a posto. Almeno dal punto di vista economico, s'intende. Per quanto riguarda il lato tecnico, resta il fatto che nonostante 9 anni d'attesa i Blues non siano riusciti a raccogliere sul campo i frutti di quella scommessa.