di Redazione Fox Sports - 02/07/2019 10:04 | aggiornato 02/07/2019 10:09

La Juventus è scatenata. Dopo aver annunciato Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, s'appresta a ufficializzare anche gli acquisti di Matthijs de Ligt e Gianluigi Buffon. Ma i bianconeri non lavorano solo in entrata, anche in uscita potrebbero esserci importanti novità nelle prossime ore.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il Manchester City è tornato prepotentemente alla carica per Leonardo Bonucci. Il difensore italiano, cercato insistentemente anche dal PSG, è un pallino di Pep Guardiola che provò a portarlo in Premier League già nel 2016 offrendogli 8 milioni netti a stagione.

Alla fine il 32enne decise di restare a Torino, stavolta invece potrebbe prendere in considerazione la proposta dei Citizens. Anche perché nella nuova Juve di Sarri potrebbe perdere il posto da titolare con l'arrivo di de Ligt. Il club bianconero chiede circa 60 milioni di euro, 10 in più di quanti ne vuole per Cancelo, altro giocatore nel mirino del Manchester City.