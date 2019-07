Tutto fatto anche per Gianluigi Buffon, che dopo aver collezionato 25 presenze con il PSG ha salutato la Francia per indossare nuovamente la maglia bianconera. Il portiere classe 1978 tornerà ricoprendo il ruolo di vice Szczesny e con ogni probabilità tra un anno entrerà nei quadri dirigenziali.

La Juventus non si ferma e dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Luca Pellegrini, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, s'appresta a portare alla corte di Maurizio Sarri altre due pedine. Si tratta di Matthijs de Ligt e Gianluigi Buffon, che arriveranno rispettivamente dall'Ajax e a parametro zero.

