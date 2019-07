Una volta risolto consensualmente il contratto che lo legava allo Zenit, il centrocampista potrebbe ora tornare in bianconero ed essere inserito in lista come prodotto del vivaio.

di Redazione Fox Sports - 02/07/2019 13:10 | aggiornato 02/07/2019 13:15

L'estate dei grandi ritorni. Dopo Gianluigi Buffon, a un passo dal rimetter piede a Torino per vestire la maglia della Juventus, anche Claudio Marchisio potrebbe ripercorrere la stessa strada. Il centrocampista italiano classe 1986 ha appena rescisso consensualmente il suo contratto con lo Zenit ed è pronto per una nuova avventura.

Come riporta Tuttosport, il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, avrebbe avuto l'idea di richiamare Marchsio e inserirlo come prodotto del vivaio in uno dei tre posti ancora liberi nelle liste di Serie A e Champions League. Il 33enne ovviamente accetterebbe di corsa visto l'amore che prova per i colori bianconeri.

E intanto il giocatore, che lunedì ha fatto tappa al J Medical per sottoporsi a una vista al ginocchio infortunato, ha ringraziato sui social i tifosi dello Zenit:

Mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita. Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto, mi avete scaldato il cuore. Grazie! Davai Zenit oggi e per sempre