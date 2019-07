L'operazione per l'attaccante belga si può chiudere nei prossimi giorni. Più complicati gli affari per il bosniaco della Roma e il centrocampista del Cagliari.

Ora che la finestra di calciomercato è ufficialmente aperta, l'Inter è pronta ad accogliere i nuovi acquisti. Così si è fatto con Diego Godin e Valentino Lazaro, così si vuole fare anche con gli altri. A partire da Romelu Lukaku. Mister Antonio Conte non ha intenzione di fare affidamento sull'ex capitano Mauro Icardi e ha quindi bisogno di un sostituto. Nonostante gli alti e bassi che hanno caratterizzato l'avventura del bomber argentino a Milano, Maurito vanta comunque statistiche importantissime (111 gol in 188 partite di Serie A in nerazzurro).

Per questo Conte ha chiesto al club uno sforzo importante. Lukaku ha voglia di lasciare la Premier League e di trasferirsi a Milano. L'attaccante classe 1993 (è di qualche mese più giovane di Icardi) ha rinunciato agli ultimi giorni di vacanza per allenarsi da subito con i Red Devils e, nel caso (probabile) la trattativa con l'Inter dovesse chiudersi, farsi trovare pronto per la nuova avventura. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro fra i due club. La proposta dei milanesi sarà un prestito da 10 milioni con riscatto obbligatorio a 60. L'affare si dovrebbe chiudere in tempi brevi, come dimostra anche il mi piace social messo dal belga all'annuncio dell'acquisto di Lazaro.

In attacco però l'Inter non dovrebbe limitarsi all'acquisto di Lukaku. I nerazzurri seguono da tempo Edin Dzeko, altro pupillo di Conte. L'Inter ha anche già un accordo di massima con il bosniaco, ma il problema è convincere la Roma (che ha sistemato i problemi di bilancio facendo registrare circa 60 milioni di plusvalenze) a cederlo. Fra i club, come riportato da Sky Sport, c'è ancora parecchia distanza. Il fatto che Dzeko abbia però il contratto in scadenza nel 2020 può facilitarne l'acquisto.

La trattativa più complicata, al momento, è quella relativa a Nicolò Barella. Il Cagliari sa di avere fra le mani un gioiello e vuole ottenere il massimo. L’Inter si è mossa per prima sul giocatore e ha sempre ritenuto congrua la sua offerta (36 milioni più 4 di bonus ed eventuale prestito di un paio di giovani), ribadendo che non ha intenzione di partecipare ad aste. Nell'operazione di calciomercato si è però inserita la Roma, che ha l'accordo con il presidente sardo Giulini grazie a una proposta più conveniente per i rossoblù: 35 milioni più Defrel.

Il problema è che Barella vuole andare solo all'Inter, affascinato dal progetto Conte e dalla possibilità di essere subito protagonista in Champions League. Il procuratore di Barella, fra l'altro, è lo stesso di Nainggolan, e trovare un accordo per il primo potrebbe sbloccare la situazione del secondo (in uscita). Il centrocampista aspetta, esattamente come Giulini che ha ribadito di non aver più sentito l'Inter da settimane. Ora che la finestra di calciomercato è ufficialmente aperta, i nerazzurri sono pronti ad accogliere i nuovi acquisti.