Dopo le visite mediche, la firma sul contratto e l'ufficialità, Valentino Lazaro rilascia le prime parole da giocatore dell'Inter. L'esterno austriaco classe 1996, pagato 22 milioni di euro all'Herta Berlino, ha detto a Inter TV:

Sono molto felice di essere qui, spero di fare bene e di avere un futuro luminoso in questa società. Ho parlato circa 10 giorni fa con Conte, mi ha spiegato esattamente cosa pretende da me e che cosa si aspetta, è stato uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui. Penso di poter imparare tanto da lui e farò di tutto per ripagare la fiducia già mostrata nei miei confronti. Spero di poter realizzare grandi cose, ormai manca poco all'inizio del ritiro e non vedo l'ora

Lazaro ha proseguito così:

Quello italiano è un campionato difficile, ho sempre seguito la Serie A fin da piccolo e quindi sono molto emozionato. Sono anche felice di mettermi alla prova, imparare nuove cose e crescere come calciatore. Non vedo l'ora di cominciare

Sull'accoglienza ricevuta:

Non sapevo ci fosse tutta questa attesa per me, poi ho visto tutti i commenti e i messaggi ricevuti. Grazie per l'affetto e l'accoglienza. Darò il massimo per fare bene e raggiungere grandi traguardi. Non vedo l'ora di iniziare a giocare