La sfida infinita per decidere chi staccherà il pass per la finale. Al Mineirao di Belo Horizonte si gioca alle 2:30 italiane, le 21:30 locali.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 02/07/2019 12:14 | aggiornato 02/07/2019 12:21

Potrebbe essere la semifinale da cui uscirà la vincitrice della Copa America 2019. A prescindere dalla posta in palio, Brasile-Argentina assume sempre un significato che trascende la semplice competizione in cui si gioca. La Seleçao padrona di casa se la vedrà contro la Selecciòn di Scaloni nel match di Belo Horizonte. Al Mineirao si gioca alle 2:30 italiane, le 21:30 locali.

Per i verdeoro è un'occasione fondamentale sia per eliminare i principali rivali nella corsa al trofeo, sia per cancellare quello che rappresenta lo stadio della semifinale. Il "Mineirazo" del 2014, il famoso 7-1 nella semifinale dei Mondiali 2014, si è consumato nella stessa location che stanotte ospiterà la sfida più sentita di questa Copa America. Dal crollo di 5 anni fa, la Nazionale di Tite vuole passare alle celebrazioni per l'eliminazione dell'Albiceleste.

La squadra che vincerà, troverà in finale una tra Cile e Perù. Entrambe le semifinaliste della parte bassa hanno passato il turno ai rigori. I cileni, secondi nel girone C, hanno superato la Colombia, mentre la Nazionale peruviana, che si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta addirittura da migliore terza, ha eliminato l'Uruguay.

Brasile-Argentina, semifinale di Copa America: probabili formazioni e dove vederla in TV

Copa America, Brasile-Argentina: come arrivano le due squadre

Piuttosto complicato anche il cammino di Brasile e Argentina, con i padroni di casa che hanno rischiato l'eliminazione dalla Copa America già ai quarti di finale. Il Paraguay si è piegato soltanto ai rigori, nel primo match dopo l'agevole percorso nel girone A. Messi e compagni, invece, hanno faticato non poco nel gruppo B, prima di imporsi ai quarti di finale contro il Venezuela: 2-0 firmato Lautaro Martinez e Lo Celso.

Qui Brasile

La Seleçao vuole ripetere il match del 2007, quando in Venezuela rifilò all'Argentina un 3-0 che valse la conquista dell'ultima Copa America. Per farlo, si affiderà ai suoi uomini migliori e soprattutto più continui nei primi 4 match del torneo, con la certezza di poter contare su un attacco ricco di risorse.

Tite giocherà col 4-2-3-1, Firmino sarà il centravanti davanti al trio guidato da Coutinho. Poche novità alle spalle del reparto offensivo, con Arthur e Casemiro in mediana. Tutti a disposizione del commissario tecnico, il Brasile non ha squalificati o indisponibili.

Firmino confermato in attacco: deve riscattarsi dall'errore contro il Paraguay

Qui Argentina

In una fase del torneo in cui l'estro di Messi non sta salendo in cattedra, Scaloni spera in un'inversione di tendenza e tampona lo stand-by della Pulce con l'ottimo trend di Lautaro. L'attaccante dell'Inter farà parte del tridente offensivo con il calciatore del Barcellona e Aguero.

Anche l'allenatore dell'Albiceleste si approccia alla semifinale con i suoi elementi di spicco, rinunciando per infortunio al solo Jara. L'Argentina scenderà in campo con un 4-3-3 che vedrà Otamendi perno difensivo e De Paul ad orchestrare il centrocampo.

Lautaro Martinez sta trascinando l'Argentina: ci riuscirà anche contro il Brasile?

Dove vederla in TV e streaming

Brasile-Argentina sarà visibile su DAZN, che ha acquistato i diritti di tutta la competizione in Italia. Sarà possibile seguirla con la Smart TV della piattaforma oppure con diversi supporti alternativi quali PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Si potrà vedere anche su PC, smartphone e tablet grazie al sito ufficiale e all'applicazione di DAZN.

Questi momenti hanno fatto impazzire noi e i nostri commentatori 👏

Voi quale preferite? #CopaAmerica #DAZN — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 2, 2019

Le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Arthur, Casemiro; Gabriel Jesus, Coutinho, Everton; Firmino. Allenatore: Tite.

Argentina (4-3-3): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuna; Messi, Lautaro, Aguero. Allenatore: Scaloni.