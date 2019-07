Dall'American Airlines Center di Dallas, in Texas, la penultima puntata di Raw prima di Extreme Rules.

Penultima puntata di WWE Raw prima del prossimo PPV Extreme Rules, che per l'occasione andrà in onda questa sera dall'American Airlines Center di Dallas, in Texas. Quello di stanotte dunque uno show fortemente legato alla preparazione del pay-per-view dalle regole estreme, dove è già stato programmato un mixed tag team match titolato in cui Baron Corbin e Lacey Evans affronteranno Seth Rollins e Becky Lynch. Probabile che i due sfidanti cercheranno di prendersi qualche vantaggio.

Sono poi stati fissati per stasera un Falls Count Anywhere match tra colossi, quello tra Braun Strowman e Bobby Lashley, e il primo storico Tag Team Match tra il New Day e i Viking Raiders.

E quali saranno le conseguenze del ritorno di The Undertaker? E ancora, dopo la vittoria della scorsa settimana, sarà AJ Styles il prossimo sfidante di Ricochet per il titolo degli Stati Uniti? E come si comporterà Samoa Joe dopo l'aggressione al campione WWE Kofi Kingston di sette giorni fa?

WWE Preview 1 luglio 2019 di WWE Raw

WWE News, Highlights Raw 1-7-2019

A queste domande arriveranno probabilmente delle risposte in questa puntata di Raw del 1 luglio 2019, che vi racconteremo come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it dove troverete (a partire dalle 6.30 di mattina) tutte le WWE News e gli Highlights dello show.

AGGIORNAMENTI A PARTIRE DALLE 6.30...