Il nuovo dirigente giallorosso ha lasciato i granata dopo quasi 10 anni di matrimonio, facendo incassare a Cairo circa 200 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 01/07/2019 15:24 | aggiornato 01/07/2019 15:29

Dopo quasi 10 anni il Torino volta pagina. Gianluca Petrachi lascia i granata e si accasa alla Roma dopo aver passato un decennio a imbastire, definire e chiudere trattative per Urbano Cairo. Il suo posto verrà preso da Massimo Bava, ex responsabile del settore giovanile e soluzione interna scelta dal presidente per dare continuità alla crescita, lenta ma costante, di una delle società emergenti del calcio italiano. L'ascesa del Torino è dipesa molto anche dal lavoro fatto dallo stesso Petrachi in questi anni. Sotto la sua direzione, i granata si sono portati a casa diverse occasioni di mercato, poi trasformatesi in vere e proprie intuizioni dal grande ritorno economico.

Il lavoro dell'ormai ex direttore sportivo è andato in crescendo, di pari passo con il consolidamento sportivo progettato a tavolino da Cairo. Arrivato nell'estate post fallimento, il numero uno del club ci ha messo parecchio tempo a capire che si sarebbe dovuto circondare di gente competente, tanto è vero che - promozione del primo anno a parte - gli inizi della sua gestione non sono stati affatto facili. La piazza, distrutta da oltre 20 anni di malagestione, aveva fame di rinascita e l'approccio da parte del presidente fu tra i più sbagliati possibile, tra acquisti che non hanno reso e una pletora di esoneri da far invidia a Zamparini e Cellino.

Con Petrachi la situazione si è normalizzata. Arrivato nel dicembre del 2009 per affiancare Rino Foschi, dopo un paio di mesi venne chiamato a rivoluzionare a stagione in corso una rosa completamente in balia degli eventi. Lì mise a segno il suo primo innesto di spessore, andando a scovare in Serie C uno sconosciuto Danilo D'Ambrosio, lo stesso che poi diventerà tra i laterali destri più forti della Serie A. Da lì in poi, nonostante qualche scelta bucata causa anche budget ridotto all'osso, le prese del nuovo dirigente giallorosso hanno permesso al Torino di incassare la bellezza di quasi 200 milioni di euro mal contati, permettendo al club di inanellare plusvalenze tali da far crescere, step by step, il livello qualitativo medio della squadra.

Salvatore Sirigu è uno degli ultimi colpi di mercato perfezionati da Petrachi come direttore sportivo del Torino: arrivato a parametro zero dal PSG, oggi è uno dei portieri italiani più forti in circolazione

Torino, 10 anni di Petrachi: la top 11 degli affari granata

Come si usa fare in questi casi, stilare una top 11 storica con tutti gli acquisti di mercato perfezionati da Petrachi potrebbe essere il modo migliore per capire al meglio la bontà del lavoro svolto dallo stesso dirigente leccese. Questa formazione, che sulla carta potrebbe tranquillamente giocarsi l'accesso alla Champions League, è disegnata con il 3-4-3, un modulo che talvolta abbiamo visto - anche se ibridamente - nell'ultima annata di Mazzarri. L'abbondanza è tanta e lasciare fuori qualche pezzo da novanta è d'obbligo. Visto l'intasamento sulle fasce, non faranno parte di questa squadra Davide Zappacosta (cessione record della storia del Torino per quanto riguarda l'epoca Cairo) e Bruno Peres, pagato 2 milioni di euro al Santos e rivenduto a oltre 13 milioni alla Roma.

Salvatore Sirigu

Ruolo: portiere

Acquistato: 0 euro

Venduto: -

Non ci sono dubbi sul fatto che Sirigu sia il miglior portiere della storia recente dei granata, più dei pur ottimi Luca Bucci e Matteo Sereni. Il sardo è un capolavoro di gestione da parte della società, che lo ha addirittura prelevato a parametro zero da un PSG che voleva disfarsi dell'ingaggio pesante. Prima di approdare al Toro, Sirigu aveva giocato in prestito all'Osasuna: poi, quando gli si è presentata l'occasione per tornare in Italia, ha accettato l'offerta di Cairo. Leader tecnico ma anche carismatico, è celebre per i suoi tanti miracoli (mai troppo pubblicizzati) e per essere uno capace di tenere sempre la squadra sul pezzo. Celebre è il suo litigio in allenamento con Rincon per una palla giocata male a centrocampo. Da due anni è di gran lunga il migliore portiere italiano in circolazione.

Armando Izzo

Ruolo: difensore destro

Acquistato: 9,7 milioni di euro

Venduto: -

Pagato meno di 10 milioni di euro, oggi ne vale almeno quattro volte di più. Izzo è stato uno centrali migliori per rendimento nell'ultima stagione, finendo anche in diverse formazioni tipo delle più importanti testate giortnalistiche italiane. La sua prima annata al Torino gli ha permesso di entrare nel cuore dei tifosi: faccia da guerriero nato, carattere forgiato nelle strade di Scampia, ha una storia umana che ben si adatta allo spirito battagliero dei granata, oggi più che mai disposti a costruire muri invalicabili per respingere al mittente gli assalti della Premier League. Dalla sua testa sono nati anche due gol molto importanti: il primo, segnato a Marassi contro la Sampdoria, sa di rivalsa verso la squadra contro la quale ha giocato diversi derby. Il secondo, ancora più prezioso, ha permesso al Toro di battere l'Inter, dando il via alla splendida cavalcata europea del girone di ritorno.

Nicolas N'Koulou

Ruolo: difensore centrale

Acquistato: 4 milioni di euro

Venduto: -

Un'operazione da 4 milioni complessivi ha permesso a Petrachi di assicurarsi uno dei centrali più forti in circolazione. Come abbia fatto il Lione a lasciarselo sfuggire così facilmente rimane un mistero. Fatto sta che, dopo due anni, N'Koulou vale oltre 40 milioni di euro. Premier League e PSG hanno già chiesto notizie su di lui, che però al momento ha dichiarato di trovarsi molto bene a Torino. Centrale di grandissima gerarchia, comanda il reparto ed è sempre il primo a far risalire la squadra impostando l'azione da dietro. Quando manca lui, tutta la difesa ne risente: si è talmente ambientato bene che, oltre a farsi vedere spesso in città, è emerso anche nell'annata passata sotto la guida di Mihajlovic, uno che certamente non mette nelle condizioni migliori i difensori. Ha un contratto fino al 2021.

Kamil Glik

Ruolo: difensore sinistro

Acquistato: 2,35 milioni di euro

Venduto: 11 milioni di euro (Monaco)

Non ce ne voglia uno dei migliori goleador granata degli ultimi anni, ma per entrare in questa formazione tipo Glik deve per forza adattarsi a giocare sul centrosinistra. Impossibile dimenticare il grande feeling sviluppato con la piazza e l'emozione di sentirlo pronunciare i nomi degli Invincibili a Superga, varie volte, durante il 4 maggio. Il polacco ha avuto nel Toro un trampolino di lancio: arrivato nell'estate del 2011, ha avuto la fortuna di imbattersi in Giampiero Ventura, un tecnico che lo ha capito e valorizzato al meglio, trasformandolo da ruvido marcatore a onesto mestierante di categoria superiore. Leggendaria la sua penultima stagione giocata in Piemonte, condita da 7 gol in campionato e uno, purtroppo inutile, in Europa League contro lo Zenit. Ceduto per 11 milioni, da tempo si parla di un suo ritorno alle origini.

Danilo D'Ambrosio

Ruolo: laterale destro

Acquistato: 400mila euro

Venduto: 3,8 milioni di euro (Inter)

D'Ambrosio sulla carta potrebbe essere uno dei peggiori affari di mercato condotti dal Torino negli ultimi anni. In ogni caso, Cairo è riuscito a farselo pagare quasi 10 volte il suo valore d'acquisto nel 2010 quando, all'interno di una rivoluzione massiccia, Petrachi lo pescò dalla Juve Stabia ingaggiandolo prima in comproprietà. Dopo il riscatto, il laterale campano ha dimostrato di essere in grado di giostrare anche in un palcoscenico più importante della Serie B. I granata, che comunque per lui hanno incassato quasi 4 milioni di euro nel 2014, rischiavano di perderlo a zero: l'unica soluzione possibile era quella di accordarsi con l'Inter per una cifra simbolica, cosa poi puntualmente avvenuta. D'Ambrosio, sotto la gestione Ventura, si è disimpegnato molto bene sia a destra che a sinistra, giocando all'occorrenza come centrale aggiunto. Oggi è uno dei migliori laterali italiani in circolazione.

Nikola Maksimovic

Ruolo: centrocampista destro

Acquistato: 2,5 milioni di euro

Venduto: 25 milioni di euro (Napoli)

In questa formazione ci permettiamo un ulteriore adattamento. Nikola Maksimovic sarebbe un centrale difensivo, che con Ventura però ha ricoperto anche il ruolo di terzino destro e di mediano. Proprio in questa posizione trova spazio la cessione più onerosa della gestione Cairo assieme a quella di Zappacosta: il serbo ha portato nelle casse dei granata 25 milioni di euro frazionati in due anni, con il Napoli che ci ha messo mesi prima di piegare le volontà dei granata. Arrivato dalla Stella Rossa nel 2014, ha giocato in Piemonte due stagioni di grandissimo livello, diventando subito uno dei pezzi pregiati di mercato per una squadra che, anche grazie a lui, era tornata a qualificarsi in Europa League dopo oltre 10 anni di assenza dal palcoscenico internazionale.

Tomas Rincon

Ruolo: centrocampista sinistro

Acquistato: 8,9 milioni di euro

Venduto: -

Accolto nella diffidenza generale (d'altronde arrivava pur sempre dalla Juventus), il venezuelano ci ha messo poco per entrare nel cuore dei tifosi del Toro. La sua grinta e la leadership messa a disposizione della squadra sono virtù apprezzate, soprattutto se arrivano da un giocatore maturo con poco ancora da dimostrare. L'arrivo di Mazzarri lo ha valorizzato definitivamente. Pagato complessivamente 8,9 milioni di euro, quest'anno ha impreziosito la sua stagione con 4 gol e una serie di prestazioni che lo hanno posto al centro del progetto tecnico presente e futuro dei granata.

Matteo Darmian

Ruolo: laterale sinistro

Acquistato: 2,3 milioni di euro

Venduto: 18 milioni di euro (Manchester United)

La parabola di Darmian ricorda per certi versi quella di Glik: entrambi sono arrivati nel 2011 prelevati dal Palermo e, tutti e due, una volta andati altrove non hanno trovato particolare fortuna. Il laterale originario di Legnano è un'altra creatura di Ventura, bravo a valorizzarlo dopo che il ragazzo era stato cassato senza pietà da Zamparini. La sua crescita gli ha permesso di guadagnarsi l'occasione di una vita in Premier League, campionato nel quale - nel 2015 - aveva anche iniziato abbastanza bene, per poi perdere sempre più quota fino a diventare un anonimo comprimario. Si vocifera di un suo possibile rientro in Italia: il suo stipendio non permette al Toro di farci un pensiero, ma il suo destino potrebbe sempre avere la città della Mole come prossimo capolinea.

Alessio Cerci

Ruolo: esterno destro

Acquistato: 6,75 milioni di euro

Venduto: 15 milioni di euro (Atletico Madrid)

Due anni a grandi livelli e poi la discesa nell'anonimato. Potrebbe essere letta così la parabola discendente di Alessio Cerci, uno degli esterni più devastanti d'Europa nella stagione 2013/14, quando Venturà gli cucì attorno una squadra capace di farlo rendere al massimo. Al Torino, Cerci ci è rimasto solo due anni: Petrachi lo acquistò dalla Fiorentina memore dell'esperienza condivisa a Pisa, quando grazie alle sue giocate i toscani sfiorarono la Serie A. Il richiamo dell'Atletico Madrid è stato di fatto l'inizio della fine: negli ultimi 5 anni, l'ex baby prodigio del vivaio della Roma ha messo insieme un totale di 96 presenze tra Colchoneros, Milan, Genoa, Verona e Ankaragucu. Oggi è svincolato e Ventura, neoallenatore della Salernitana, vorrebbe rigenerarlo. Funzionerà? Ai posteri l'ardua sentenza.

Andrea Belotti

Ruolo: attaccante centrale

Acquistato: 8,4 milioni di euro

Venduto: -

Il Gallo canta ormai da quattro anni per i colori granata. Arrivato nell'estate 2015, venne adottato come esempio calzante del fatto che, finalmente, i tempi in cui Zamparini prendeva per il naso Cairo fossero definitivamente andati in archivio. Dopo una prima di annata di assestamento, è esploso definitivamente trovando la sua stagione migliore con Mihajlovic, che ne ha esaltato lo strapotere fisico e il fiuto per il gol. Oggi Belotti è il fiero capitano di una squadra vogliosa di confermarsi a grandi livelli: il suo girone di ritorno è stato finalmente in linea con ciò che ci aveva abituato a vedere durante le annate passate e, in estate, si cercherà di affiancargli qualche elemento più associativo per fare in modo che renda al meglio sin da subito. La sua clausola da 100 milioni per l'estero è storia vecchia: oggi, ragionevolmente, ne vale "solo" una cinquantina, ma Cairo ha intenzione di tenerselo ben stretto.

Ciro Immobile

Ruolo: esterno sinistro

Acquistato: 10,7 milioni di euro

Venduto: 11 milioni di euro (Borussia Dortmund)

Ciro Immobile è stato il miglior attaccante dell'era Cairo. Nella sua unica stagione in granata è riuscito a laurearsi capocannoniere della Serie A, guadagnandosi la convocazione per lo sfortunato Mondiale del 2014. La coppia con Cerci si era dimostrata devastante soprattutto in campo aperto. La questione legata alla proprietà del cartellino però non ha mai permesso a Cairo e Petrachi di gestirlo a loro piacimento: il Toro, che aveva rilevato la parte appartenente al Genoa, si è poi ritrovato a dover sedersi al tavolo con la Juventus, vogliosa di monetizzarlo quando il BVB manifestò l'intenzione di acquistarlo. Dopo un anno in Germania e l'esperienza di Siviglia, Immobile per pochi mesi è tornato al Torino, accolto come il salvatore della patria all'aeroporto di Caselle. Gioia effimera, per chi di lì a poco lascerà definitivamente. Ma Petrachi, anche in quel caso, ci aveva visto molto bene.

Torino, la formazione tipo dell'era Petrachi

(3-4-3) Sirigu; Izzo, N'Koulou, Glik; D'Ambrosio, Maksimovic, Rincon, Darmian; Cerci, Belotti, Immobile.