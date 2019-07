Nicolò Melli sbarca in NBA, Durant e Irving si associano ai Nets, mentre Harris e Middleton rinnovano. Walker vola ai Celtics.

di Simone Mazzola - 01/07/2019

Inizia la free agency NBA e tante bombe a orologeria sono pronte ad esplodere. Le situazioni più certe erano state sostanzialmente già predette da Adrian Wojnarowski che ormai con il suo profilo Twitter ha quasi più attendibilità dei comunicati stampa delle singole franchigie, infatti quando viene sganciata la Woj bomb non ci sono altri rumors che possano tenere e sebbene la serata del 30 giugno fosse il primo momento utile per ratificare gli accordi, alcuni erano già stati decisi.

I Golden State Warriors avevano già proposto e ricevuto l'accettazione di Klay Thompson per il quinquennale da 190 milioni di dollari che dovrebbe renderlo un Warrior for life. Discorso analogo può essere fatto anche per Damian Lillard che poco dopo l'apertura delle ufficializzazioni ha firmato l'estensione con i Portland trail Blazers da 196 milioni per quattro anni legando inscindibilmente il suo nome alla franchigia dell'Oregon. Anche i Magic hanno voluto proseguire il proprio corso e legare per quattro anni a 100 milioni di dollari la stella Nikola Vucevic, che sarà ancora il riferimento d'area per la franchigia della Florida.

I Milwaukee Bucks effettuano subito ai blocchi di partenza due rinnovi di diversa natura. Una delle rivelazioni NBA della scorsa stagione, ovvero Brook Lopez, ha firmato un'estensione quadriennale con i vice campioni della Eastern conference a 52 milioni di dollari, mentre Khris Middleton, altro pezzo pregiato della free agency dopo i big player, ha firmato un quinquennale da 178 milioni di dollari, ricevendo forse più tempo e più soldi di quello che fosse il suo effettivo valore, confermando però quanto i Bucks ritengano che la loro finestra per il successo sia ora e avendo l'obiettivo di completare l'opera iniziata quest'anno.

NBA: Nets pigliatutto!

Dopo la trade per Paul Pierce e Kevin Garnett di ormai qualche anno fa, i Brooklyn Nets si erano scavati una fossa lunga diversi anni e solo ora hanno rimesso fuori la testa dalla mediocrità con un'ottima stagione, che è stata il preludio a un vero e proprio ribaltone in questa free agency. Già dopo pochi minuti dopo l'inizio delle ufficializzazioni avevano già fatto bottino pieno di tutti i potenziali obiettivi. Se il quadriennale da 141 milioni allungato a Kyrie Irving era stato dato per fatto da Wojnarowski nei giorni precedenti, era lecito aspettarsi almeno un altra stella di prim'ordine NBA per completare perlomeno un duo di rilancio per i bianconeri.

Il front office, però non si è accontentato. Ha portato nella grande mela Kevin Durant inchiostrandolo per quattro anni a 164 milioni di dollari, pur consci che la finestra per le due stelle possa durare solo tre stagioni, visto l'infortunio che terrà fuori KD per tutta la prossima stagione. I due scadranno insieme e dovranno conquistare qualcosa in questo lasso di tempo per non considerare la loro scelta un fallimento. Ad aiutarli in questa rincorsa ci sarà anche DeAndre Jordan che si aggiunge al duo di stelle firmando un quadriennale da 40 milioni per completare quella che sarà un vero e proprio super team nella Eastern conference. A uscire con le ossa ben più che rotte sono i New York Knicks, "cugini" dei Nets che, sfumato l'obiettivo Zion, si sono non solo trovati senza i loro primi due obiettivi estivi, ma anche con il problema di trovarseli "in casa" dai diretti rivali cittadini.

Walker e Rozier si scambiano, Melli ai Pelicans

I Celtics, appurata la dipartita della coppia Irving-Horford per altri lidi, hanno puntato tutte le loro fiches su Kemba Walker, portandosi a casa l'ex Charlotte Hornets con lo stesso contratto che Irving ha portato a casa in quel di Brooklyn, ovvero quadriennale da 141 milioni di dollari. È un più che degno palliativo per la dipartita di un Kyrie che non ha esattamente lasciato il segno nella storia biancoverde. In compenso il percorso inverso è stato fatto da Terry Rozier che, lasciato libero dai Celtics, ha firmato un enorme contratto triennale da 58 milioni di dollari. I biancoverdi vedono rinforzarsi anche una loro diretta contender, infatti Al Horford ha firmato un quadriennale da 109 milioni con i Sixers, che oltre a lui tengono anche Tobias Harris con un qunquennale da 180 milioni. Alla luce di questo non c'era più spazio per Jimmy Butler che è stato scambiato in sign and trade con i Miami Heat in un'operazione che ha coinvolto anche Josh Richardson.

A proposito di sign and trade, si sono mossi in entrata anche i Golden State Warriors che si sono portati a casa D'Angelo Russell in una sign and trade resa possibile dallo scambio che ha portato Andre Iguodala ai Memphis Grizzlies. Per D-Lo c'è un contratto quadriennale da 117 milioni e la possibilità di lottare per il titolo. Per chiudere non si può che parlare di una notizia che riempie d'orgoglio noi italiani, infatti Nicolò Melli ha firmato un biennale da 8 milioni con i New Orleans Pelicans e farà il suo sbarco in NBA nella prossima stagione. In una squadra con Zion Williamson, i giovani arrivati dai Lakers e JJ Redick, firmato con un biennale a 23 milioni di dollari, i Pels rischiano di essere una delle squadre più divertenti e intriganti della prossima stagione e non solo perchè noi italiani li seguiremo con un occhio di riguardo.