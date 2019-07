Il Dottore, il Dovi e Petrux sono ad un bivio. Il campione di Tavullia si ritrova a fare i conti con una nuova generazione, Andrea vede allontanarsi le speranze iridate e Danilo deve sedersi a tavolino con Ducati.

Dopo otto gare la stagione 2019 della MotoGP ha preso una brutta piega per diversi piloti. Al termine della gara di Assen i tre big italiani Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci si ritrovano a incassare un'altra batosta che condiziona non poco il proseguimento della stagione e il loro futuro professionale. Terzo zero consecutivo per il Dottore che deve fare i conti con una Yamaha che non risponde alle sue richieste, pur con lo smacco di vedere due M1 sul podio olandese. A questo punto resta da chiedersi se non ci sia qualcosa da migliorare all'interno del suo team, poco reattivo ad apportare le modifiche tecniche necessarie durante il week-end di gara.

La sfortuna sta giocando un ruolo di primaria importanza: l'incidente di Jorge Lorenzo in Catalunya, il giro annullato nelle FP3 che sarebbe valso l'accesso alla Q2. Ma la fortuna aiuta gli audaci e, quando si fatica nelle prove libere, il rischio è di partire dalle retrovie e ritrovarsi a spalleggiare nel gruppo con tutti i rischi derivati. I risultati delle qualifiche di Valentino Rossi da inizio stagione ad oggi sembrano un viaggio sulle montagne russe: 14-4-2-13-5-18-5-14. Indubbiamente paga lo scotto di una situazione aziendale apatica e incapace di tenere il passo degli altri costruttori fino alla scorsa stagione. Per vedere i frutti della nuova filosofia non resta che attendere il 2020. O quantomeno i test di Brno in programma ad agosto, quando dovrebbe esordire il prototipo del prossimo anno.

Non è certo una situazione che spinge il Dottore a pensare di proseguire la sua carriera fino a fine contratto, salvo colpi di coda della futura Yamaha M1 che dovremmo vedere presto all'opera. Ad oggi l'ìngresso di Michele Gadda nel box ha portato a dei miglioramenti, ma nulla che possa consentire di lottare con Honda e Ducati. La vittoria di Vinales e le ottime prestazioni di Quartararo spingono però a porsi degli interrogativi. Il confronto dei dati non porta vantaggi, probabilmente ci ritroviamo davanti ad un futuro fuoriclasse destinato a fare la storia della MotoGP? Se son rose fioriranno, ma intanto le spine iniziano a far male. Il cambio di generazione è ormai in download.

Una sola vittoria stagionale per il forlivese della Ducati, nessun podio nelle ultime due gare e un gap in classifica che lievita progressivamente. Marc Marquez con la sua Honda a immagine e somiglianza è imprendibile per chiunque. Quando si trova su un tracciato difficile riesce a salire sul podio, non sbaglia mai le qualifiche e la partenza dalla prima o seconda fila gli permette di restare fuori dalle pericolose bagarre che fanno perdere decimi preziosi nei primi giri. A pesare sul morale di Andrea Dovizioso non è tanto il 4° posto di Assen, quanto i 14,1 secondi di differenza dal vincitore.

Il nuovo telaio messo a disposizione dai test in Catalunya non ha risolto i problemi della Desmosedici nelle curve veloci e nei cambi di direzione a velocità sostenuta. Il turning resta un tallone d'Achille difficile da rimarginare, in più le alte temperature dell'asfalto hanno accentuato inspiegabilmente i problemi.

Abbiamo sofferto troppo dell'usura della gomma posteriore. Neanche il forte vento ci ha aiutato. Quando cambiamo direzione con molta velocità non siamo i migliori, anche le lunghe curve non sono il nostro forte. Sfortunatamente questo è stato confermato di nuovo. Quindi non possiamo andare a casa soddisfatti. Il 4° posto non è affatto male, ma vogliamo di più, vogliamo lottare per il Mondiale. Marc è arrivato secondo oggi, la sua velocità è stata davvero buona. Questa non è la migliore notizia per noi.

Tira e molla Ducati-Petrucci

Il contratto di Danilo Petrucci sarebbe dovuto essere un capitolo ormai chiuso dopo il GP di Catalunya, invece al termine della gara olandese il pilota ternano confessa che la partita è ancora in ballo. La casa di Borgo Panigale ha il coltello dalla parte del manico, perché per il 2020 non ci sono posti disponibili in altri team. Ma è pur vero che chi gli potrebbe contendere la sella della Ducati GP20, Jack Miller, non sta facendo meglio. Da qui il tira e molla tra il manager di Petrucci, Alberto Vergani, e i vertici della Rossa. Petrux chiede un aumento di ingaggio, ma c'è una diatriba in corso sul quantum.

Da un lato Ducati chiede un tot punti per soddisfare le sue richieste, dall'altro esige che sia Dovizioso il pilota di punta, non consentendogli moralmente di azzardare sorpassi rischiosi sull'amico Andrea, con cui ormai condivide allenamenti, città di residenza, compagni e tempo libero. L'impressione è che Danilo Petrucci possa dire addio alla Ducati nel 2021 qualora gli arrivasse una proposta interessante da altri costruttori.

Il mercato non è aperto, non ho alternative. Sono tra l'incudine e il martello, è una situazione complicata. Sono libero di fare quello che voglio - ha spiegato a Sky Sport MotoGP -, ma a livello sportivo non posso fare cose azzardate nei confronti di Andrea, a livello umano idem. Non posso azzardare di metterlo fuori, ma a livello di contratto questa situazione è complicata per il prossimo anno.