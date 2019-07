Al Van Drenthe Maverick e la M1 ufficiale hanno vinto, volando come Top Gun. Ducati in difficoltà con Dovizioso e Petrucci, cadute, infortuni e zero pesanti per Lorenzo, Rins e Rossi.

Gli addetti ai lavori della MotoGP sostengono che la pista di Assen sia l'Università delle due ruote. In realtà, questa reputazione inerente al Van Drenthe risale alla fine degli Anni '70. Per almeno due generazioni di corridori, le curve olandesi hanno visto laurearsi con una affermazione più di un pilota, diventato poi campione. Le tante modifiche apportate al tracciato hanno snaturato il disegno originale ed appiattito le difficoltà presenti nel passato. Adesso Assen è - comunque - un bel circuito; diciamo che sia un liceo del motociclismo.

Attesissimo il main event del weekend, In Top Class ha visto trionfato un nome nuovo. Parlando del 2019, perché Maverick Vinales aveva vinto cinque Gran Premi nella massima categoria, diventati sei in Olanda. Per lui le giuste luci della ribalta ed i voti massimi dai professori, che lo ripagano dopo un inizio di anno accademico difficile. Il catalano ha battuto i forti Marquez e Quartararo, mettendoli in riga con sorpassi e fuga finale. La Yamaha è (forse) risorta, al seguito di critiche e cattivi commenti.

Da rivedere le Ducati, in ombra per tutta la gara. Il quarto posto ottenuto da Dovizioso non soddisfa i desideri di Borgo Panigale. Il forlivese non è mai stato davvero competitivo con la Desmosedici in Olanda, stagione 2014 a parte. Nemmeno Petrucci ha replicato le eccellenti prove del Mugello e Barcellona, finendo lontano dal podio. La commissione decide così di rimandare le Ducati. Peggio è andata ad altri tre piloti, usciti da Assen con ossa rotte, tute impolverate e voti minimi. Lorenzo, Rins e Rossi, bocciati dalla corte MotoGP, senza contro appello. Chi per un motivo, chi per un altro.

Assen in festa, con Vinales, Marquez e Quartararo sul podio della MotoGP

MotoGP, Assen: le pagelle

Maverick Vinales e Yamaha - Promosse

Criticato, anzi, criticati. Prima di Assen, Vinales e la M1 factory hanno ricevuto cattivi commenti e pessime recensioni. Maverick stesso aveva puntato il dito contro di sè e verso la sua Yamaha. Un solo podio per lui da inizio anno, colto a Jerez, contornato da tante delusioni ed illusioni. La tensione saliva con il team Monster ufficiale sotto torchio, le quattro cilindri di Iwata ritenute vetuste e poco performanti, una classifa infelice. Poi, finalmente, lo switch.

Già al Montmelò, il catalano numero 12 si sentiva meglio in sella. Lo strike causato da Lorenzo ha tolto a Vinales la possibilità di ben figurare, però Maverick sentiva e sapeva che le cose miglioravano. Più silenzioso del solito e meno negativo nei confronti di squadra e mezzo tecnici, al Van Drenthe il ragazzo di Barcellona ha sfiorato la pole nella giornata di sabato, sfuggita in ectremis e per pochi millesimi. Le premesse per fare bene domenica c'erano.

Infatti, la corsa olandese è stata perfettamente interpretata dal pilota nero e blu, che ha duellato contro Marquez, per poi sorpassarlo e batterlo, senza dubbi o timori. Lo stile di Vinales era aggressivo ed efficace, per un corridore che ha ritrovato la vena artistica precedentemente smarrita. Merito suo e di una M1 a posto, di motore, ciclistica ed elettronica. A rafforzare la bella prova Yamaha, il terzo posto di Quartararo, scattato dalla prima fila e sul podio, nonostante problemi al braccio fastidiosi. Il francese è il talento del futuro e Maverick, comunque, ne aveva più di tutti, con la sua M1 era uno spettacolo, insieme sembravano quasi volare. Top Gun. Promossi.

Vinales impenna la sua Yamaha nel Gran Premio d'Olanda ad Assen

Ducati e piloti in Rosso - Rimandati

D'accordo, il Van Drenthe - specialmente negli ultimi anni - è stato poco generoso con i rappresentanti delle moto bolognesi. Il tortuoso tracciato olandese mette in difficoltà l'esuberante Desmosedici che, anziché annodarsi lentamente, preferisce sfogarsi in galoppo. Nella parte lenta, Dovizioso e Petrucci soffrivano, come non esaltavano i riscontri cronometrici di Miller e Bagnaia.

Per la numerosa pattuglia italica andava meglio nel misto veloce ma, nel computo del tracciato, un decente bandolo della matassa non è stato trovato dai ducatisti. Considerando alcune cadute ed assenze illustri, arrivare quarto e sesto con Andrea e Danilo non può ritenersi un bottino da primi della classe, In vetta c'è ancora Marquez, con una Honda non perfetta, ma sempre sul podio. I tre gradini del Van Drenthe non hanno ospitato nemmeno un pilota in Rosso e, ognuno di loro, desidererebbe fare meglio in Germania. Rimandati al Sachsenring.

Un quarto ed un sesto posto ad Assen per Dovizioso e Petrucci nella gara di MotoGP

Jorge Lorenzo, Alex Rins e Valentino Rossi - Bocciati

Non è bello vedere un pilota cadere e poi finire all'ospedale. Scongiurato il pericolo, va poi - tuttavia - tratto il giudizio relativo alla scivolata. Quella di Lorenzo è l'ennesima caduta stagionale, arrivata ancora in frenata ed inserimento curva. Qualcosa di grosso non va nel binomio pilota - moto. Però, stavolta, è stato ancora Jorge a sbagliare, proprio come a Barcellona. Fratturato e fermo, lo spagnolo avrà tempo per riflettere, perché così proprio non può continuare.

Tante le aspettative riposte in Rins, prima punta Suzuki. Papabile di vittoria o podio, Alex ha toccato l'apice tra il Texas e Jerez, con vittoria e secondo posto in due partenze. Da lì in avanti, un calo di risultati e - pare - anche psicologico. Dura la vita del top rider, che deve gestire enormi pressioni e richieste. Rins non è pronto allo scomodo ruolo e la caduta in gara lo conferma.

La terza bocciatura ricade sulla testa di Rossi, nuovamente uscito dal paddock con uno zero. Se in Catalogna le colpe non erano sue, parlando del Van Drenthe vale il discorso opposto. Mentre Vinales, Quartararo e Morbidelli viaggiavano forte, vincendo, salendo sul podio e difendendosi bene, la Yamaha del numero 46 ha solo arrancato. A peggiorare un panorama negativo, la caduta domenicale, nella quale Valentino ha coinvolto l'incolpevole Nakagami. Tirando le somme, Lorenzo deve guarire, Rins calmarsi, a Rossi occorre resettarsi. Subito.Tutti bocciati.

La scivolata di Rossi durante il Gran Premio MotoGP di Olanda ha coinvolto anche Nakagami

Tradizioni mutate al TT di Assen, comunque sold out il Van Drenthe

Il Van Drenthe ospita il Motomondiale da decine di anni, sino a diventare un riferimento per piloti a addetti ai lavori. Sebbene sia stato più volte accorciato e adeguato a standard di sicurezza contemporanei, il tracciato di Assen resta uno dei preferiti ed interessanti di tutto il calendario mondiale. Il più grande cambiamento è avvenuto qualche stsgione fa: la tradizione religiosa locale prevedeva che la domenica non si dovesse nè potesse correre, in segno di rispetto e in ossequio delle più alte "cariche".

Bello ricordare le mucche pascolanti a bordo pista e le migliaia di lattine di birra vuote e consumate dai motociclisti nordici, giunti sul posto dai Paesi confinanti e con ogni condizione metereologica. Il pubblico di Assen somigliava prima ad un popolo vichingo mansueto ed appassionato, sdraiato sull'erba fradicia di acqua ed Amstel. Oggi le cose sono cambiate. Gran Premio domenicale e religione praticata altrove, meno birra, più sole che pioggia - contraddicendo i tanti timori relativi alle condizioni imprevedibili - ma, sempre, tanti tifosi assiepati sui comodi seggiolini realizzati. In verità, molti fans di vecchia data, preferivano sedersi sui più naturali e verdi prati bagnati. Numerosi, tradizionalisti e poetici.

Il Gran Premio di Assen MotoGP offre sempre un pubblico numeroso ed appassionato

Adetti ai lavori come staff da rock star: nemmeno il tempo di riposarsi ed immediatamente on the road

Il prossimo appuntamento in calendario è quello del Sachsenring, nell'ex Germania Est. Da Assen a laggiù la distanza non è poi così esagerata, ma entro mercoledì sera di questa settimana tutto deve essere pronto: hospitality, box, camion itineranti. Se nel passato, alcuni team si permettevano il lusso di giungere in autodromo in extremis, oggi la "schedule" va rispettata rigorosamente.

Per la conferenza stampa del giovedì - con relative immagini video e foto dalla sala stampa ed in pit lane - ogni cosa deve essere bella ed al proprio posto: ciò significa che i van e le vetture sono già on the road, con l'obiettivo di arrivare in tempo al Sachsenring. Mentre i piloti devono solo preoccuparsi di smaltire sbornia dopo la vittoria o delusione dopo un brutto risultato, i tanti tecnici, meccanici e addetti ai lavori hanno dovuto smontare e ripartire. Giunti sul posto, essi dovranno rimontare tutto. Proprio come avviene in un tour degli Airon Maiden. La MotoGP ed il rock hanno più di una assonanza comune.