L'ex rossonero si scaglia contro l'attuale direttore sportivo del PSG.

di Redazione Fox Sports - 01/07/2019 01:14 | aggiornato 01/07/2019 15:19

Marco Simone ce l'ha con Leonardo e non fa nulla per nasconderlo. L'ex attaccante che ha vestito la maglia del Milan dal 1989 al 1997, nonché attuale tecnico dei thailandesi del Ratchaburi FC, ha criticato aspramente il dirigente brasiliano in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. In particolare si è scagliato contro l'attuale direttore sportivo del PSG per la rinuncia alla creazione di una squadra B del Milan:

Rimasi pure chiuso in un hotel una settimana, con lo staff, ad aspettare inutilmente Leonardo, che invece non mi ha mai voluto incontrare di persona. Una mancanza di rispetto assoluta. Lui sarà anche Leonardo, ma io al Milan qualcosina l’ho vinta. Lui con me si è comportato male perché il progetto non l’ha mai nemmeno guardato. Si è giustificato tirando in ballo il Fair play finanziario, ma era già stato tutto messo a bilancio

Simone ha proseguito così: