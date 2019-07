Il tecnico catalano cerca sempre stimoli dagli avversari: "Il primo che ho avuto è stato Mourinho quando ero al Barcellona e lui al Real Madrid".

di Franco Borghese - 01/07/2019 13:27 | aggiornato 01/07/2019 13:32

La benzina. Fondamentale per andare avanti. Non soltanto in macchina. Pep Guardiola ha un carburante molto particolare che lo spinge a far bene. Dopo aver vinto tre campionati in Spagna e tre in Germania, il tecnico catalano ha trionfato anche due volte in Premier League. Nell'ultima stagione è arrivato al successo totalizzando 98 punti, appena uno in più rispetto al Liverpool giunto secondo.

Negli anni Guardiola ha avuto diversi avversari: quando era in Spagna se la doveva vedere con il Real Madrid di Mourinho, in Germania doveva rispondere agli attacchi di Borussia Dortmund e Lipsia (troppo inferiori per impensierire veramente il suo Bayern Monaco), in Inghilterra deve invece guardarsi le spalle in continuazione: dal Liverpool di Klopp, al Chelsea prima di Conte e poi di Sarri, passando per il Tottenham di Pochettino, di club pericolosi ce ne sono molti. Per Pep una fortuna.

Solo attraverso i nemici, infatti, il tecnico catalano può riuscire a tenere alta la sua concentrazione oltre a quella dei suoi giocatori. Più è alta la competizione più Guardiola viene stimolato a far bene, ad andare oltre i propri limiti, a vincere ancora, senza lasciare nemmeno le briciole agli altri (in questa stagione ha vinto Coppa di Lega, FA Cup e campionato).

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola abbraccia De Bruyne

Manchester City, Guardiola ammette: "Ho bisogno dei nemici"

Mai come in questa stagione Guardiola ha faticato a vincere, eppure ha fatto incetta di trofei. Merito sia del livello dei suoi avversari ma anche dell'indole del tecnico catalano, come da lui stesso spiegato in un'intervista rilasciata a Gol:

I Reds sono stati l'avversario più forte che abbia mai incontrato. Io però ho bisogno di nemici, ho bisogno delle persone che parlano male di me, perfino del loro odio. Tutti gli atleti hanno bisogno di questo incoraggiamento per vincere ed essere stimolati a farlo ancora. Il primo vero nemico che ho avuto è stato Mourinho ai tempi del Barcellona.

Il tecnico spagnolo ha però spiegato perché, fin dalle sue prime stagioni a Barcellona, ha impostato tutte le sue squadre sul possesso palla. Quello infatti è il suo grande credo:

Più a lungo sei in attacco, più opzioni hai di segnare. Non è altro che probabilità. Ovviamente però in questo sport si può perdere con un autogol, senza che l'avversario abbia mai calciato in porta. So che anche per questo la mia filosofia è particolare: durante la mia carriera ho avuto alcuni giocatori importanti che però non sono riuscito a convincere: ho insistito, ma dopo un po' ho dovuto mandarli via.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di un suo possibile trasferimento alla Juventus. Guardiola però ha sempre parlato in maniera molto chiara, precisando che non avrebbe lasciato il Manchester City (e ancora oggi afferma di non sapere dove andrà in futuro). Questo anche perché al momento è convinto che il club inglese sia l'ideale per il suo progetto sportivo:

Qui ho tutto, non può esserci un posto migliore. Qui c'è la persona più importante della mia carriera, cioè Txiki Begiristain, che mi diede in mano prima il Barcellona B e poi la prima squadra quando non ero nessuno. Qui mi sento amato, non valutato solo in base ai risultati. Mi piacerebbe vincere la Champions League, ma il campionato è più difficile: lì si giocano 38 partite, non 7.

Guardiola è arrivato al successo sviluppando l'idea di calcio di Johan Cruyff, adattandola ai tempi moderni e rivisitandola leggermente in base ai paesi (e ai club) in cui allena.

Johan è il personaggio più importante nella storia del calcio, ha cambiato l'Ajax e il Barcellona come allenatore e come giocatore.

Guardiola è invece una delle figure più importanti del terzo millennio. Sono ormai più di 10 anni che allena a grandissimi livelli, ottenendo sempre risultati straordinari. Merito della benzina che fa sì che non si fermi mai. Merito, anche, dell'odio degli altri allenatori.