L'ex premier sarebbe andato a Doha con la missione di cedere il club giallorosso agli emiri.

di Marco Ercole - 01/07/2019 16:20 | aggiornato 01/07/2019 16:25

Nuove intercettazioni, relazioni e trame ancora più intricate, che adesso coinvolgono anche un intermediario a sorpresa per la possibile cessione della Roma agli Emiri. Il trojan inoculato nel cellulare del pm Luca Palamara continua a "sfornare" delle conversazioni del pubblico ministero, che ovviamente non si fermano affatto a quel famoso dopocena dell'8 maggio 2019.

L'ex sottosegretario Luca Lotti è stato intercettato anche tra il 15 e il 16 maggio, quando intorno a mezzanotte Palamara lo ha raggiunto in un ristorante.

Il quotidiano "La Verità" ha pubblicato degli stralci di queste nuove intercettazioni, in cui si affrontano vari argomenti. Dalle nomine delle procure si è arrivati anche a trattare della potenziale cessione della Roma di James Pallotta. E a quanto pare, almeno secondo le loro conversazioni, ci sarebbe stato l'ex premier Matteo Renzi ad agire da intermediario con i possibili acquirenti a Dubai. Questo quanto raccontato da Lotti:

Matteo era a Doha, gli hanno detto "oh io la compro la Roma. Io la compro davvero la Roma, ma lo stadio si fa o no?" e Matteo gli ha risposto: "Guardi vediamoci a Parigi con Luca la settimana prossima...". Oh Luca lo stadio non gli si può garantire!

Luca Lotti, è stato Ministro per lo Sport

A seguire Lotti continua a descrivere la situazione e i motivi per i quali non possa essere garantita al 100% la costruzione dello stadio:

Non siamo in grado di garantire lo stadio... Il problema dello stadio si chiama Francesco Caltagirone che è contro questa operazione... di solito siete voi magistrati che arrivate su 'ste... non noi politici... ma come fai a garantire....

Il Luca a cui fa riferimento Lotti per l'incontro a Parigi della settimana dopo potrebbe essere Parnasi, cioè l'imprenditore che è stato arrestato nel 2018 per corruzione proprio nell'ambito dell'inchiesta avviata sulla costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle.

Di questo argomento, tra l'altro, Palamara aveva parlato in precedenza anche con la moglie, come emerge da un'altra intercettazione pubblicata: "Lo sai che cosa mi ha detto Lotti? Che sta facendo da intermediario per far comprare al Qatar la Roma", aveva detto il pubblico ministero alla moglie. Che in quell'occasione aveva risposto così: “Che c’entri te con ‘sta roba, boh”. Nuove intercettazioni, relazioni e trame ancora più intricate. Il trojan nel cellulare di Palamara continua a fornire dettagli che al momento non sono certo delle prove, ma che saranno di sicuro oggetto di indagini.