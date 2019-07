Formula 1, commissari e gomme: la delusione di Binotto dopo l'Austria

Il team principal ferrarista contrariato sulle decisioni riguardanti le gomme e l'esito della gara di Spielberg.

di Matteo Bellan - 01/07/2019 17:46 | aggiornato 01/07/2019 17:51

Un campionato 2019 di Formula 1 che sta regalando più amarezza che gioia alla Ferrari, senza vittorie dopo nove gare. Dopo il successo sfumato in Bahrain per un problema al motore, Charles Leclerc in Austria è stato beffato da Max Verstappen a tre giri dalla fine del GP. Una sconfitta che ha lasciato tanta delusione.

La scuderia di Maranello sperava che ottenere un ribaltamento del risultato finale della corsa, dato che il sorpasso decisivo del pilota Red Bull era finito sotto investigazione. Mattia Binotto e il resto del team erano convinti che la manovra fosse irregolare e che ci sarebbe stata una penalità per Verstappen. Tuttavia, i commissari hanno deciso di non sanzionare l'olandese, rimasto vincitore del Gran Premio d'Austria 2019 di Formula 1.

La decisione degli steward ha lasciato contrariata la Ferrari, già reduce qualche settimana fa dal "caso Vettel" in Canada. Proprio in virtù del pugno duro utilizzato con Seb, la squadra italiana pensava che pure stavolta il metro di giudizio sarebbe stato severo. Invece, l'ordine di arrivo finale della gara non è stato modificato e dunque rimane l'amarezza per aver visto sfumare una potenziale vittoria.

Mattia Binotto amareggiato in Austria, sia per la decisione su Verstappen che per quella sulle gomme Pirelli.

Formula 1, GP Austria 2019: Binotto critica commissari e Pirelli

Binotto nel post-gara in Austria non ha nascosto la propria delusione per l'operato dei commissari. Ancora una volta si è trovato a commentare in maniera negativa una decisione, dopo quella riguardante il GP del Canada. Non ha voluto alimentare polemiche, però la frustrazione era evidente.

Riteniamo che sia stata una decisione sbagliata - ha commentato il team principal della Ferrari a Sky Sport - e che Charles abbia lasciato lo spazio necessario, ma Verstappen lo ha spinto fuori dalla pista e creato la collisione. Comunque voltiamo pagina, tutti vogliono una F1 più spettacolare e stavolta lo è stata. Vogliamo dare l'esempio, guardiamo avanti e ci prenderemo la nostra rivincita. La decisione presta stavolta ci fa dire che in Canada avevamo ragione allora. Consideriamo quella una nostra vittoria.

Un altro tema che ha creato delusione nell'ambiente Ferrari riguarda le gomme. Infatti nel weekend di Spielberg c'è stato un incontro per decidere l'eventuale ritorno al battistrada Pirelli del 2018, ma la votazione non ha avuto l'esito che Binotto sperava. Mercedes, Force India, Williams e McLaren hanno votato contro il cambiamento. Servivano 7 team su 10 favorevoli.

Sono veramente dispiaciuto - ha ammesso il dirigente Ferrari - perché penso fosse un'occasione per tutti. Altri team hanno dimostrato ancora una volta di guardare sempre al proprio interesse. Sono deluso, la F1 aveva l'occasione di fare qualcosa di diverso e invece ci ha rimesso ancora. Trovo che sia deludente che la Pirelli possa scegliere le gomme per la stagione in totale autonomia e che ci voglia poi la maggioranza dei team per cambiare: credo che anche in questo processo ci sia qualcosa da migliorare.

Nel corso di questo campionato dalla Ferrari è stato fatto intendere più volte che ci sono problemi con gli pneumatici Pirelli 2019. Infatti, la SF90 fatica a farli andare in temperatura. Le difficoltà si manifestano soprattutto nelle curve a medio-bassa velocità, dove non si genera la sufficiente aderenza da permettere alla monoposto rossa di essere veloce quanto la Mercedes. La scuderia di Brackley ha lavorato meglio, evidentemente, ed è normale che non voglia un cambiamento a stagione in corso. Vedremo se a Maranello sapranno reagire, i lavori in fabbrica sono in corso per dare a Leclerc e Vettel una macchina che possa costantemente lottare per le primissime posizioni come in Austria.