Autori di un duello emozionante, Max e Charles hanno deciso il risultato a due giri dal termine, con un sorpasso che ha fatto discutere. Nell'ombra Hamilton e Vettel, ancora critiche per i commissari di gara.

di Mirko Colombi - 01/07/2019 16:48 | aggiornato 01/07/2019 16:53

L’ondata di calore che sta investendo l’Europa non ha risparmiato nemmeno la - solitamente - fresca Austria. Nella bella valle di Spielberg, la folla della Formula 1 presente al Red Bull Ring ha consumato lattine di bevanda energetica che da' il nome alla pista, ma sono stati di più i fiumi di birra versata e servita ai tifosi olandesi accorsi in autodromo. Lo champagne stappato (e bevuto) da Verstappen ha conferito nuovi colori ad una stagione tinta quasi tutta di argento Mercedes. Max ha potuto godere di un supporto arancione degno della sua nazionale di calcio ai tempi di Gullit, Van Basten e Rijkaard. Il tulipano - prima ritenuto acerbo - sembra ora sbocciato, grazie ad un talento che smuove tifosi e muove la classifica iridata.

Sullo stesso piano agonistico ma calcante un gradino del podio leggermente più basso, ecco Leclerc. Charles non vanta supporters da stadio, però guida una Ferrari, che gli garantisce - ovunque si gareggi - più di un tifoso pronto ad acclamarlo. Anche perché il monegasco ha talento e ieri ha sfiorato il successo. Lui, come Verstappen, salutano le montagne austriache con i voti massimi disponibili.

Nulla da fare per Hamilton, stavolta. Lewis ha pagato la penalizzazione ricevuta sabato, non è partito bene, ha sofferto in gara. Discorso simile, parlando di Vettel. Sebastian non è stato veloce ed incisivo quanto il compagno di garage. Inoltre, l'errore del box rosso ha ulteriormente rallentato il ferrarista. L’inglese ed il tedesco sono entrambi da rivedere. Non ammissibile, ancora una volta, l’atteggiamento degli steward Formula 1. Precisando quanto ci sia piaciuto il duello finale tra Verstappen e Leclerc, sorge la domanda. Perché Max non è stato punito? Se confrontata alla manovra di Vettel in Canada, quella dell’olandese è stata, sicuramente, più grave. O meglio, più “voluta”, “cercata”. Ancora una volta, pesi e misure diverse applicate dai controllori della Formula 1.

Verstappen attacca Leclerc e si aggiudica la gara di Fromula 1

Formula 1, Spielberg: le pagelle

Vestappen e Leclerc - entrambi Promossi

Tutti - e lo ripetiamo - tutti, tra chi scrive, guarda e legge le gara di Formula 1 vuole finali di gara così. Rispetto alla noiosissima Francia, quella del Red Bull è risultata una corsa avvincente, ricca di sorpassi, tra i quali quello decisivo per la vittoria. Sarà un caso (forse no?!) che i contendenti al successo fossero due giovani piloti, dalla concezione old style. Verstappen e Leclerc, il primo olandese, l'altro monegasco, con profili e mentalità differenti ed opposte. Entrambi determinate.

Proprio con la determinazione è avvenuto l'attacco di Max ai danni di Charles, in un lento tornantino destrorso. Le gomme Pirelli montante alla RB15 hanno toccato le ruote della Ferrari numero 16, portandola fuori dal nastro di asfalto. Il boato della tifoseria arancione è esploso, in un "happy ending" finalmente degno di tale nome. Le frasi di rito a motori spenti non hanno per nulla deturpato l'emozione del sorpasso, magari oltre il limite, tuttavia coraggioso e determinante.

Se la rivalità tra Hamilton e Vettel ha appiattito i valori agonistici (ma non polemici) a favor di Lewis, il nuovo che avanza va forte, è giovane e promette giornate come quella vissuta in Austria. Sperando di assistere a numerosi duelli così incendiati, promuoviamo sia l'olandese che il monegasco, autori di una corsa d'altri tempi. Tempi in cui tutto si decideva con manovre spesso sopra e fuori dai cordoli. Verstappen e Leclerc, grazie per lo spettacolo. Promossi.

Bel secondo posto in Formula 1 per Leclerc in Austria

Hamilton e Vettel - Rimandati

Potevano e volevano fare meglio. Qualcuno là davanti, però, è stato più veloce ed efficace di loro. A partire da Bottas, al Red Bull Ring terzo e meglio di Lewis. L'inglese ha subìto la penalizzazione che ha inficiato il suo Gran Premio, vedendosi costretto alla quarta casella in griglia La partenza complicata ha ulteriormente scombussolato i piani di The Hammer, che non aveva un passo da podio. Per la prima volta quest'anno, infatti, il campione non calca nemmeno un gradino dei tre disponibili. Ahiahiai per lui, anche ai più bravi può succedere.

La domenica di Sebastian verrà ricordata per l'incredibile episodio avvenuto al ventiduesimo passaggio. La Ferrari del tedesco arriva in pit lane, si ferma di fronte al box di Maranello e... perde ben sei secondi! Mancava un particolare - non indifferente - le gomme nuove, in sostituzione di quelle consumate. Che errore da parte dello staff rosso e che sfortuna, di nuovo, per Vettel, poi incapace di risalire la china. Se al team Ferrari meglio dare un S.V. evitando di infierire, al quattro volte campione ecco l'ennesima possibilità di riscattarsi. Magari proprio a Silverstone, di fronte ai tifosi britannici di Hamilton.

Hamilton insoddisfatto al Red Bull Ring: opaco il suo quarto posto nella Formula 1 di ieri

Commissari di gara - indecisi e Bocciati

Rieccoci qui, ancora una volta impegnati a commentare e giudicare le decisioni della Race Direction. Lavoro non semplice il loro, lo sappiamo. È anche vero che essi fanno di tutto per complicarsi la vita e la domenica. Prendiamo due esempi, non a caso. In Canada Vettel comandava il Gran Premio, ha sbagliato, è uscito di pista. Okay. Nel rientro in traiettoria - dopo vari salti e sobbalzi sui cordoli - dietro alla Ferrari di Seb sopraggiungeva la Mercedes del campione in carica. Nessun contatto tra i due, giusto un rallentamento di un paio di secondi per Lewis. Risultato: Vettel penalizzato e punito, l'inglese vincitore a tavolino.

Ieri un episodio più chiaro e spinto. Nel sorpasso su Leclerc, Verstappen ha toccato Charles. O meglio, la Red Bull dell'olandese ha toccato la Ferrari del monegasco. Entrambi fuori pista, poi l'allungo finale, favorevole a Max e vincente. Qualche polemica nel parco chiuso, in attesa di eventuale sanzioni dai Commissari, non sono arrivate. Perché? Se paragoniamo gli episodi di Canada ed Austria, è platealmente più grave quello di ieri.

A noi va bene tutto, purché ci sia una linea equa, costante e coerente. Ogni manovra ritenuta pericolosa vale una penalizzazione? Benissimo, ne prendiamo atto e ci regoliamo di conseguenza. Invece, si possono accettare e tollerare contatti senza danni, che hanno premiato l'audacia del pilota Red Bull? Altrettanto bene, saremo pronti a narrarli e documentarli. I mezzo a questi due estremi c'è solo confusione, malizia, dubbio ed illusione. Gli steward sono professionisti ben pagati, che siano pure credibili. Bocciati.

L'ultimo Gran Premio di Niki Lauda

L'emozione si respirava addirittura attraverso le immagini televisive. Le colline austriache avevano un solo nome. Niki. Lauda non c'è più e, forse più di quando era in vita, è amato e rispettato. No, rispettato lo era anche prima ma, adesso che manca, l'austriaco ha lasciato un grande vuoto. La festa ed il ringraziamento di Spielberg hanno tenuto tutti con la bocca aperta ed il fiato sospeso. La grande bandiera locale, il volto del tre volte campione ed i colori del suo indimenticabile casco rimarranno le immagini più belle del weekend. Grazie Niki Lauda, ieri hai corso pure tu.

Niki Lauda rimarrà indimenticabile per tutto l'ambiente della Formula 1

In Austria mancavano solo Gullit, Van Basten e Rijkaard

Bellissimo ammirare il tifo olandese arrivato in Austria. Una cosa del genere, la rappresentanza dei Paesi Bassi la proponeva durante il periodo migliore della nazionale di calcio, tra la fine degli anni '80 ed i primi '90. Forte di un vivaio Ajax sempre verde e ricco di talenti esportati all'estero, la squadra di Ruud Gullit, Marco Van Basten e Franklin Rijkaard ha vinto un titolo europero nel 1988, battendo l'Unione Sovietica a Monaco di Baviera.

Al Red Bull Ring il fuoriclasse arancione era Verstappen, nuovo idolo nazionale, molto più veloce, forte e sostenuto del padre Jos. Un vero e proprio plotone è partito dall'Olanda, con ogni elemento del foltissimo gruppo dotato di maglietta dedicata, bandiera del proprio Paese, e birra media per ogni mano disponibile. Ovvero, almeno due birre per ciascun tifoso di Max. Casinisti ma pacifici, scatenati ma civili e corretti, i supporters di Verstappen sono esattamente identici al pilota da loro tanto amato: spettacolari.

Tifosi olandesi giunti in Austria per il Gran Premio di Formula 1

Gerhard Berger: "Non diventerò mai un commissario di gara"

Austriaco come il Gran Premio disputato ieri, Gerhard è un uomo schietto, brillante e sportivo. interrogato dopo l'esito finale della competizione, Berger è risultato chiaro e divertente. Mai, nella sua vita, si augurerebbe di vestire i panni del consiglio giudicante, specialmente nella costosa e complicata espressione massima del motorismo internazionale. Corridore di altissimo livello, con 10 vittorie e 48 podi, l'attuale promoter DTM ha fatto sorridere con queste parole:

Ho corso in auto ed era molto pericoloso. Però, è ulteriormente pericoloso vestire i panni del commissario sportivi. L'esempio accaduto a Pirro è eloquente, io voglio evitare di finire in un grande casino. La mia visione delle corse è lontano da quella di oggi. Non mi passa nemmeno per la mente lavorare nell'organo giudicante della Federazione

Come darti torto, Gerhard? Più sano e proficuo rimanere super partes. Noi scriviamo, valutiamo e giudichiamo, senza inficiare risultati, classifiche e carriere di piloti e team. Nella Formula 1 di oggi, gli interessi ed i movimenti sono così alti, ed ogni presa di posizione va ponderata, calcolata. Perché le conseguenze sono, spesso, difficilmente rimediabili. In fondo è meglio fare il giornalista. Meglio ancora sarebbe correre in auto. Se si potesse.