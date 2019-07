Il fattaccio fa ritornare alla mente quanto successo subito dopo USA ’94. Andres Escobar, difensore della Colombia, realizzò una sfortunata autorete che permise agli Stati Uniti di battere i colombiani per 2-1, estromettendoli dalla Coppa del Mondo. Di ritorno a Medellin, fu assassinato a colpi di mitraglia, lasciando il mondo intero tra lo sgomento. Era il 2 luglio del 1994: 25 anni dopo, sembra di rivivere la stessa storia. Perché il calcio è divertimento, e non bisogna mai dimenticarselo.

Il Cile avanti in Copa America, la semifinale è di Alexis Sanchez e compagni dopo la vittoria ai rigori contro la Colombia. L’errore decisivo è del difensore Tesillo, che calcia fuori un rigore. Addio sogni. Ora il colombiano rischia grosso: minacciati di morte lui e la sua famiglia . La moglie, spaventata, sui social mostra tutte le frasi minatorie e gli insulti. E ora i canali di comunicazione del ragazzo (Instagram e Twitter) sono stati momentaneamente sospesi. Il padre del calciatore, come riportato da Marca, ha ammesso con timore:

A denunciare il fatto è la moglie del calciatore che milita tra le fila del Leon, in Messico. Insulti e minacce via social, con alcuni screenshot pubblicati e altri rimasti in segreto. Una situazione surreale che fa tornare alla mente l’episodio che vide sfortunato protagonista Andres Escobar, autore di un’autorete costata l’eliminazione alla Colombia nel Mondiale di USA ’94.

