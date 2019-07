Il portiere si è presentato al centro sportivo del Porto e ha annunciato sui social: "Si torna al lavoro. Primo giorno". Ma c'è cautela: manca ancora l'ok per gli allenamenti.

Lo spavento era stato enorme. All'inizio di maggio Iker Casillas, portiere del Porto dopo esserlo a lungo stato del Real Madrid e della Nazionale spagnola, era stato colpito da malore durante un allenamento di routine che stava svolgendo insieme ai suoi compagni di squadra presso le strutture sportive del club portoghese.

Infarto del miocardio la diagnosi immediata, cui seguirono le cure e le terapie del caso presso l’ospedale CUF di Oporto. Mai in pericolo di vita, secondo i bollettini medici diffusi dal club, il portiere era stato successivamente dimesso e, proprio fuori dalla struttura sanitaria aveva tenuto una breve conferenza stampa per tranquillizzare i tifosi e ringraziare tutti coloro che gli avevano manifestato solidarietà e vicinanza nei momenti più difficili.

Il Porto, dal canto suo, per bocca del presidente Pinto da Costa aveva annunciato intorno alla metà maggio che il club sarebbe andato alla ricerca di un altro portiere e, a quanto pare, lo ha fatto nelle scorse settimane andando anche vicino ad accordarsi con Gianluigi Buffon, prima che l'ex numero 1 della Nazionale italiana intrecciasse un nuovo rapporto per tornare alla Juventus.

Casillas aveva tenuto una breve conferenza stampa fuori dall'ospedale di Oporto

Casillas di nuovo in gruppo ma il futuro è incerto

Fermo dunque, almeno per il momento, il calciomercato del club lusitano nel delicato ruolo di portiere, Casillas ha nel frattempo ultimato le terapie e oggi si è presentato al centro sportivo del Porto per svolgere insieme ai compagni le visite mediche di rito prima di cominciare la preparazione estiva. Sollevata la sua dichiarazione sui social:

Si torna al lavoro. Primo giorno.

Un'ottima notizia, dunque: sin dai primi giorni del suo ricovero Iker aveva escluso di volersi ritirare e ora spinge per tornare in campo, almeno per gli allenamenti. Il club, però, intende procedere con cautela, anche perché al portiere spagnolo manca ancora la dichiarazione di idoneità sportiva. Allo stesso tempo il club non ha ancora in rosa un altro portiere in grado di disputare una stagione di alto livello, Champions League inclusa: il contratto di Fabiano è appena andato in scadenza, Vañá Alves ha giocato 920 minuti in due anni e gli altri due, Diogo Costa e Joao Costa, non hanno l'esperienza necessaria.

Prima di approdare al Porto, Casillas ha vinto una ventina di trofei col Real Madrid, oltre ai tre con la Nazionale spagnola

A quanto pare Conceiçao e il presidente Pinto da Costa avrebbero quindi deciso di temporeggiare: dovrebbe essere richiamato il brasiliano Fabiano, classe 1988 e attualmente appunto svincolato, con i giovani nel ruolo di riserve, in attesa che si chiarisca la situazione sanitaria di Casillas. Il club lusitano, insomma, non dispera di poter continuare a puntare sull'estremo difensore spagnolo, campione del mondo e due volte campione d'Europa con la Roja.