La trattativa per il nazionale francese si è chiusa sulla base di 62 milioni di euro più altri 10 di bonus: mai gli Spurs avevano speso tanto per un giocatore.

di Franco Borghese - 01/07/2019 07:25 | aggiornato 01/07/2019 07:30

Un regalo di quelli che dimostra amore incondizionato. Dopo oltre un anno, il Tottenham chiude una trattativa di calciomercato. Nell'ultima sessione estiva si era deciso di non acquistare nessuno per risparmiare in vista della costruzione del nuovo stadio, per il quale il club ha speso circa un miliardo di sterline. Gli Spurs sono così diventati la prima squadra nella storia del campionato inglese a terminare l’estate senza nemmeno l'ombra di un acquisto.

Nonostante questo, nella stagione 2018-19, Mauricio Pochettino ha portato il suo Tottenham fino alla finale della Champions League. Il tecnico argentino ha dimostrato grande abilità, venendo immediatamente ricompensato dalla società. Il club londinese è infatti a un passo dalla chiusura della trattativa di calciomercato per Tanguy Ndombele, centrocampista francese di 22 anni (è nato il 28 dicembre 1996), diventato vero leader del centrocampo del Lione (49 presenze, 3 gol e 8 assist nell'ultima stagione).

Per Ndombele il Tottenham ha deciso di spendere come non aveva mai fatto prima per nessun giocatore. Gli Spurs hanno infatti messo sul piatto 62 milioni di euro più altri 10 legati a diversi bonus. Pochettino voleva Tanguy per rinforzare il centrocampo e la società ha fatto di tutto per accontentarlo. Sul giocatore c'era anche la Juventus che però non era disposta a sborsare una cifra del genere.

Proprio con l'acquisto di Ndombele (che secondo L'Equipe verrà ufficializzato nei prossimi giorni, dopo le visite mediche del giocatore francese), il Tottenham ha stracciato il record per quel che riguarda il colpo più costoso della storia del club: il primato apparteneva a Davinson Sanchez, difensore colombiano strappato all'Ajax nel 2017 con un assegno da 40 milioni di euro. A soli 22 anni (ne ha compiuti 23 a giugno, a stagione finita) Sanchez ha dimostrato di essere un vero punto di forza degli Spurs, diventando pilastro della difesa.

Appena un anno prima i londinesi avevano pagato 35 milioni Moussa Sissoko, all'epoca in forza al Newcastle. Anche lui col tempo è diventato un giocatore fondamentale nel centrocampo di Pochettino. A dimostrazione del fatto che quando spende sul calciomercato, il Tottenham non lo fa mai a caso e raramente sbaglia. Per questo il colpo Tanguy Ndombele è così significativo. Un po' perché è un vero e proprio regalo a Pochettino, una dimostrazione di amore incondizionato. Un po' perché rivela le ambizioni del club.