Le parole del dirigente dei neroverdi sull'attaccante ghanese.

di Redazione Fox Sports - 01/07/2019 21:51 | aggiornato 01/07/2019 21:56

Kevin-Prince Boateng è destinato a restare in Spagna. Lo ha assicurato il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che a Gazzetta.it ha dichiarato:

Non credo che Kevin tornerà al Sassuolo, è difficile. Penso che il Barcellona lo riscatterà e forse lo girerà ad un’altra squadra spagnola. Probabilmente resterà in Liga

E intanto in entrata il Sassuolo lavora agli arrivi di Ciccio Caputo in attacco e Hamed Traoré a centrocampo:

Caputo - ha proseguito Carnevali - è adatto al nostro sistema di gioco. Su Traoré siamo molto fiduciosi, ma se succedesse lo vorremmo non in prestito secco ma con un diritto o un obbligo di riscatto perché noi lavoriamo così: il nostro è un progettiamo per crescere

Sulla coppia Boga-Berardi:

Boga resta con noi, mentre a Berardi abbiamo detto più volte che vorremmo che fosse la nostra bandiera. Lui ha dato dimostrazione di attaccamento per aver rinunciato ad altri club in passato. Penso abbia il desiderio di essere simbolo neroverde, ma nel caso in cui dovessero arrivare offerte certamente ci penseremmo ben bene prima di darlo via

Infine su Khouma Babacar, nel mirino della SPAL: