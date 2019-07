Roma-Napoli, intoppo per Manolas: è corsa contro il tempo per chiudere

UFFICIALE: Amadou Diawara è un calciatore della Roma Questa estate l’ #ASRoma sta utilizzando i video sui social media dedicati ai nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi in tutto il mondo. @telefonoazzurro ❤️ @MissingKids pic.twitter.com/SoQ6Q8GLD4

Seguivamo Diawara da tempo, un ragazzo che ha messo in luce già da qualche anno il suo talento in Italia. Gli diamo il benvenuto nella Roma, con l’augurio di rendersi protagonista con la nostra maglia

Diawara, che nelle ultime tre stagioni in azzurro ha collezionato 2 gol in 74 presenze, firma con i giallorossi per cinque anni, ovvero fino al 30 giugno 2024. Guadagnerà tra i 2 e i 2,2 milioni a stagione più bonus, facendo un grande balzo in avanti dal punto di vista economico.

Dopo Leonardo Spinazzola, la Roma ufficializza anche l'acquisto di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano classe 1997 arriva dal Napoli per 21 milioni di euro nell'ambito dell'affare che vede Kostas Manolas trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti per 36 milioni.

