di Francesco Maria Bizzarri - 01/07/2019 12:06 | aggiornato 01/07/2019 12:11

Conti sistemati in casa Roma. Serviva la cessione di un top player, è arrivata nell'ultimo giorno di giugno. Kostas Manolas al Napoli ha garantito così una plusvalenza da 33 milioni di euro. Ora per il direttore sportivo Gianluca Petrachi inizia il lavoro vero: individuare nuovi elementi per la ricostruzione della squadra.

La difesa è il primo reparto in cui serviranno rinforzi. Dopo la cessione del greco, tra i migliori nel suo ruolo, si cercano validi sostituti. Il primo nome sulla lista è quello di Marc Bartra, ex canterano del Barcellona, 28 anni, oggi al Betis. È una richiesta esplicita del neo allenatore Paulo Fonseca.

L'allenatore sarà al centro delle scelte nel nuovo progetto della Roma. La dirigenza giallorossa è intenzionata ad accontentare le richieste del mister. Bartra è il primo nome, spunta poi quello del belga Alderweireld, in forza al Tottenham e con il contratto in scadenza tra un anno.

Roma, Bartra obiettivo della difesa: trattativa con il Betis Siviglia

Roma, ora il mercato in entrata: priorità alla difesa

Via Manolas, dentro Bartra. Lo spagnolo sarà probabilmente il terzo colpo di calciomercato della Roma dopo gli acquisti Spinazzola e Diawara (incluso nell’affare Manolas). Si tratta con il Betis sulla base di 20 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi proveranno a dilazionare il pagamento tra un anno di prestito e il successivo obbligo di riscatto a determinate condizioni (presenze o altro). Con il giocatore l’accordo già c’è: contratto di 4 anni a 2,5 milioni a stagione.

Roma, sulla lista anche Alderweireld: offerto al club giallorosso

Ma sulla lista di Petrachi compaiono anche Andersen della Sampdoria, Verissimo del Santos e Mancini dell’Atalanta. Attenzione però, c’è anche un altro nome che potrebbe interessare il direttore sportivo della Roma, ovvero quello di Alderweireld del Tottenham. Il belga classe 1989 è stato offerto. Difensore polivalente e forte che può ricoprire più ruoli in difesa. Da Trigoria ci pensano davvero, anche perché il contratto in scadenza nel 2020 ingolosisce. Possibili due colpi, non solo un difensore per sostituire Manolas. Anche perché nel reparto arretrato è pronto a salutare pure Ivan Marcano. Lo spagnolo non ha mai convinto, ora sta trattando con il Porto. La Roma ha già dato il via libera alla sua cessione in prestito gratuito con diritto di riscatto, una mossa che permetterà al club capitolino di risparmiare ben 4 milioni di ingaggio.