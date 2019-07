Dopo essere stato vicino all'Inter un anno fa, il 33enne Pallone d'Oro in carica vuole restare al Real Madrid e prolungare l'attuale contratto con i Blancos , in scadenza nel 2020, che gli garantisce ben 10 milioni di euro a stagione. Quello di Boban è stato quindi un timidissimo tentativo che si è scontrato con la ferrea volontà del classe 1985.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK