Il club rossonero lavora per regalare il centrocampista spagnolo a Giampaolo.

di Redazione Fox Sports - 01/07/2019 10:59 | aggiornato 01/07/2019 11:04

Non solo Theo Hernandez. Dopo aver preso il terzino francese a titolo definitivo dal Real Madrid per 20 milioni di euro, il Milan continua a parlare con i Blancos per un altro giocatore. Si tratta di Dani Ceballos, centrocampista classe 1996 che ha appena vinto l'Europeo Under 21 con la Spagna.

Reduce da una stagione in cui ha collezionato 23 presenze e 3 gol, Ceballos ha il contratto in scadenza nel 2023 ma non rientra nei piani di Zinedine Zidane. Il feeling tra i due non è mai sbocciato, e così il 22enne spinge per cambiare aria e trovare continuità altrove.

I rossoneri sarebbero ben lieti di accoglierlo e permettergli di crescere ancora. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan vorrebbe prendere Ceballos (valutato circa 45 milioni) in prestito oneroso con diritto di riscatto, facendosi interamente carico dell'ingaggio (4 milioni a stagione, sarebbe il secondo più pagato dopo Donnarumma).

Intanti i dirigenti milanisti Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara hanno puntanto anche Dani Olmo, per cui la Dinamo Zagabria chiede 25 milioni. Per la mediana si fanno anche i nomi di Praet e Torreira. Quest'ultimo però sembra destinato a restare all'Arsenal.