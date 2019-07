Claudio Marchisio dice addio allo Zenit. Dopo una sola stagione, il centrocampista italiano classe 1986 rescinde consensualmente il suo contratto (in scadenza nel 2020) con il club russo di San Pietroburgo e a 33 anni s'appresta a iniziare una nuova avventura.

Attualmente l'ex giocatore della Juventus si trova al J Medical per sottoporsi a una visita al ginocchio infortunato, nei prossimi giorni continuerà il percorso di riabilitazione e cercherà di farsi trovare pronto in vista della prossima stagione.

Nell'ultima stagione Marchisio ha collezionato 15 presennze ed è andato a segno in due occasioni. Numeri di certo non esaltanti ma profondamente condizionati dall'infortunio. Uno con la classe e l'esperienza del Principino può ancora dire la sua. E chissà, magari proprio in Italia.

The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.



Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ